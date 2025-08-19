Chiquibaby presume en fotos su escapada a Puerto Rico con Adamari López y Alaïa

La presentadora mexicana Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, recurrió a sus redes sociales para compartir detalles de la escapada que se dio a Puerto Rico, isla que visitó por primera vez.

Durante su visita a la conocida como Isla del Encanto, la mamá de la pequeña Capri Blu, se hizo acompañar de Adamari López y de Alaïa, quienes, al igual que ella, tuvieron una escapada fugaz a la isla.

“Mi primera vez en #PuertoRico 🇵🇷 y qué experiencia tan especial 💛 Fue un viaje de amigas inolvidable, con los mejores guías. 🙌🏼 ✨”, escribió la presentadora de ‘¡Siéntese Quien Pueda¡’ al inicio de la descripción de una de las publicaciones que hizo en Instagram.

Su publicación la acompañó de algunas fotos que la muestran disfrutando algunos de los rincones más emblemáticos de San Juan, la capital de Puerto Rico.

“Me llevo recuerdos que quedarán para siempre. Sin duda… ¡tengo que volver pronto porque la isla del encanto me conquistó! 🌺💃🏻”, publicó Chiquibaby, quien quedó enamorado de la tierra que vio nacer a su comadre.

Chiquibaby posa junto a Adamari López en Puerto Rico (Chiquibaby/Instagram) Crédito: Chiquibaby/Instagram | Cortesía

También se dejó ver en compañía de famoso Daddy Yankee, con quien se tomó una foto del recuerdo y la compartió con sus seguidores.

“Mi primera vez en #PuertoRico 🇵🇷 y mientras todos buscan a Benito @badbunnypr 🤭🎶 yo terminé diciendo… “Duuura, dura, dura” porque me encontré con @daddyyankee 🔥🙌🏼 Definitivamente… qué calor, qué calor tengo en la isla del encanto 😎💃🏻”, publicó.

Además de Chiquibaby, Adamari compartió con sus seguidores un video que mostró lo bien que se la pasó la mexicano recorriendo el centro de San Juan, un lugar lleno de colorido e historia.

“Acho, #PR es otra cosa” 🥰💕 Primera vez de la comadre @chiquibabyla en la isla y así se lo disfruta, con el sabor caribeño 🇵🇷”, se lee en el texto con el que Adamari acompañó su publicación de las tres presumiendo sus mejores pasos de baile.

