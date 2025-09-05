Mamá de Toni Costa reacciona a los señalamientos de Adamari López

Adamari López recordó los primeros días de vida de su hija Alaïa y la forma en la que tanto ella como la familia de Toni Costa estaban al pendiente de las necesidades de la bebé. La boricua compartió estas anécdotas en el podcast que sostienen con Chiquibaby de nombre “Ada y Chiqui de Show“.

La conversación como tal fue amena, y en cualquier caso las emociones y pensamientos que Adamari recuerda tener de ese día encuentran oído en buena parte de su público. Y es que en el proceso de ser mamá, en muchos entornos familiares siempre hay personas que saben más, tanto como mamás primerizas entusiastas que quieren aprender a cuidar a sus bebés con libertad.

Lamentablemente, algunas personas podrían haber tomado a mal las declaraciones de Adamari. Y todo esto llegó a oídos de la mamá de Toni Costa, quien decidió contestarle a la conductora de “Desiguales”.

La abuelita paterna de Alaïa comentó lo siguiente: “Yo nunca me metí en nada y Ada lo sabe. Si alguna vez dije algo del baño, era por aire acondicionado y la nena estaba recién salidita del agua. Me daba mucho miedo que se fuera a constipar”.

Sin embargo, hay que destacar que la intención de la conversación es conocer lo que siente una mamá primeriza. Esto está lejos de ser lo que puede percibir una abuela que ya pasó por este proceso, y en algunos casos en más de una ocasión por la cantidad de hijos que pueda haber tenido.

Es más, en la descripción del extracto compartido en Instagram, el programa compartió el siguiente mensaje: “Nada como ser mamá primeriza… y tener a todos diciéndote cómo bañar a tu propia bebé. Que si el agua está fría, que si está caliente, que si la temperatura… ¡Un caos con suegras y parejas opinando!”

Algunas usuarias han compartido sus opiniones y concuerdan con el sentir de Adamari: “Me pasó lo mismo, no me dejaban ser mamá. Al final del día me sentía frustrada porque no me sentía capaz de hacerlo por los comentarios”.

Y hasta las fans del programa le han explicado a la mamá de Toni que lo que Ada comentó no era para tomárselo a pecho, porque es un testimonio de cómo ella se sentía en ese entonces.

“La entiendo, pero no se lo tome a pecho, ella lo dijo entre las hormonas… Eso exponen los sentimentalismos… Lo que sí es una lástima es que no lo haya externado en su momento para evitar los malentendidos”, le dijo una seguidora de Adamari a la mamá de Toni Costa.

