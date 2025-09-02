Adamari López reacciona a críticas por su cuello: “No están contentos de ninguna manera”

La conductora puertorriqueña Adamari López se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida a nivel profesional y personal. Sin embargo, este éxito no ha evitado que la famosa sea el blanco de comentarios negativos por su físico a manos de sus detractores, así lo reveló durante el más reciente episodio del programa “Desiguales”.

“Yo siento que a mí me han criticado muchísimo, sobre todo con el cuello arrugado“, reveló ante sus compañeras de escena Karina Banda, Migbelis Castellanos, Amara La Negra y la Dra. Nancy.

A propósito de este cambio físico, Adamari López aseguró que se trata de un resultado normal después del proceso de pérdida de peso que vivió, combinado con el paso del tiempo: “Tengo 54 años. Estaba gorda, enflaqué, pues el cuello es normal. Se va a ver arrugado”, explicó.

Y, sobre la narrativa de ‘hate’ por su apariencia, la estrella boricua aseguró que sin importar lo que haga, seguirá recibiendo críticas. Por esta razón, hace caso omiso a las terceras opiniones y se enfoca en otras áreas de su vida.

“Si me lo ven arrugado, ‘Ay, que se le ve arrugado’. Si me lo ven un poquito mejor, ‘Ay, ya se hizo algo’ (…) Entonces ni, ‘el palo si boga que el palo si no boga’, porque no están contentos de ninguna manera. Hay que envejecer con dignidad. Hay que cuidarse, pero ya está“, añadió.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Adamari López habla sobre el proceso que ha vivido desde que dio un giro a su vida con nuevos hábitos de alimentación y ejercicio. En uno de los episodios de su podcast junto a Chiquibaby, la ex pareja de Toni Costa reveló el secreto para lograr que su cuello luzca tonificado.

“Empecé a usar también bótox. No sólo para la parte de la frente, sino también bótox en el área del cuello, porque yo siempre he tenido esta línea de en medio muy marcada“, reconoció. Aunque, también advirtió sobre los riesgos que este procedimiento podría traer consigo. “Hay que tener muchísimo cuidado porque ahí está la tiroides”, finalizó.

Seguir leyendo:

• Adamari López desata suspiros en un look de vaquerita y con escote peligroso

• Chiquibaby celebra el cumpleaños 4 de su hija junto a Adamari López y Alaïa

• Adamari López dedica cariñosa felicitación a Toni Costa por su cumpleaños