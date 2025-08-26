Adamari López desata suspiros en un look de vaquerita y con escote peligroso

Con la personalidad extrovertida y sin miedo a las críticas que la caracteriza, la conductora Adamari López desató furor en redes sociales con una publicación en la que dio cátedra de buen gusto y sensualidad, a través de un atuendo muy al estilo mexicano. ¡Aquí te contamos los detalles!

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, la puertorriqueña sorprendió al colocar un carrusel de imágenes que la dejó ver enfundada en un “total black look” que evidenció sus curvas.

Este consistió en un ajustadísimo vestido tipo lencero, con encaje y una abertura peligrosa en la parte inferior que dio muestra de sus torneadas piernas. Para añadir un toque divertido, Adamari López incluyó un cinturón de cadenas, botas con acentos dorados y un sombrero ‘low crown’ que completó su propuesta vaquera.

Sin embargo, la conductora de “Desiguales” añadió un nivel más de sensualidad con ayuda de su beauty look. Y es que este se vio caracterizado por un maquillaje llamativo, donde la estrella del show fueron unos labios rojo intenso, así como su larga melena dorada en ondas marcadas.

Como era de esperarse, este despliegue de elegancia y moda no pasó desapercibida para los más de 9 millones de internautas que conforman su comunidad digital. Por ello, las muestras de cariño se hicieron presentes con miles de “me gusta” y comentarios en los que se destacó su buen gusto al vestir e increíble silueta a sus 54 años de edad.

Dentro de los piropos que protagonizó, se encuentran: “En todas las fotos te ves espectacular”, “Que hermosa nuestra vaquerita”, “Eres la número uno”, “Omg Ada, te ves preciosa”, “Rompiste, te ves bella”, “Adamari, eres como el buen vino. Cada vez te veo más radiante y feliz”, “Divina boricua” y “Eres hermosa con lo que te pongas”, por mencionar algunos.

