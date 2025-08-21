Adamari López dedica cariñosa felicitación a Toni Costa por su cumpleaños

El bailarín Toni Costa se mantiene gozando de las muestras de cariño que recibió por la celebración de su cumpleaños número 42 el pasado 20 de agosto. Y una de las felicitaciones que no pasó desapercibida para el público fue la de su ex pareja y madre de su hija, Adamari López. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

A través de sus historias de Instagram, la presentadora de “Desiguales” se dio a la tarea de no dejar pasar desapercibida esta fecha por medio de un breve, pero sentido mensaje en el que quedó plasmado su cariño a pesar del desenlace de su historia.

“Feliz cumpleaños, Toni. Que todo lo que tu corazón anhele se haga realidad“, escribió Adamari López en compañía de una fotografía en la que aparecen ambos famosos junto a su hija Alaïa, de 10 años.

No pasó mucho tiempo antes de que sus seguidores más fieles identificaran que dicha postal data de hace apenas unas semanas, cuando ambos famosos acompañaron a la pequeña en su primer día de 5° grado.

Sin embargo, Adamari López no fue la única que expresó su apreciación por el ex integrante de “La Casa de los Famosos”, pues su hija Alaïa le compartió una dosis de su cariño por medio de esta felicitación:

“¡Feliz cumpleaños, papi! 🎉💙 Te amo mucho, gracias por ser mi cómplice, mi compañero de juegos y el que siempre me hace reír hasta que me duele la panza 😄 Gracias por cuidarme, por quererme tanto y por hacer que cada día juntos sea feliz. ¡Hoy celebramos… ¡porque tú te lo mereces todo! 🎂”, se lee en el post donde recolectó los mejores momentos vividos junto a su papá.

Aunque la bailarina y novia del español, la costarricense Mimi Ortiz, no cuenta con un perfil en Instagram, confirmó a sus fans de TikTok que felicitó a Toni. Bajo su más reciente post, un usuario le preguntó si había festejado a su “amorcito”, a lo que ella respondió: “Obveeeeoo”, junto a un emoji de corazón.

