Adamari López emocionada por el lanzamiento de nuevos deseños de su línea de joyería

Adamari López no solo es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana, sino también una empresaria exitosa que ha sabido ampliar su influencia más allá de la pantalla chica.

Y es que la copresentadora del exitoso talk show Desiguales de Univision, transmitido de lunes a viernes a las 3 p. m. (hora del Este), es ahora una referente también en el mundo del emprendimiento.

Además de ser la estrella de novelas icónicas como Amigas y Rivales y Gata Salvaje, Adamari ha logrado consolidarse como una figura multifacética. En 2023 lanzó su propia línea de accesorios, AxA, que incluye pulseras, collares, aretes y tobilleras, productos que rápidamente conquistaron a sus seguidores y se convirtieron en un éxito de ventas.

Nuevos modelos de AxA

Ahora, a sus 54 años, Adamari López ha dado un paso más en su carrera como empresaria. En sus redes sociales, la conductora de Desiguales compartió emocionada que su marca AxA está por lanzar nuevos productos.

En un video lleno de entusiasmo, la presentadora anunció: “Los rumores son ciertos. Pronto llegan nuevos accesorios de AxA”.

La emoción de Adamari y su nueva colección

“Estoy que no me cabe la emoción“, comentó Adamari, dejando claro lo mucho que significa este nuevo lanzamiento para ella. Además, expresó: “Muy pronto conocerán el nuevo producto de AxA, una colección hecha con todo mi corazón y mi alma. ¡Sé que les va a encantar!“.

No es la primera vez que la conductora despierta emociones entre sus fans. Cada uno de los productos lanzados por la marca AxA tiene un significado profundo, ya que muchas de sus piezas están inspiradas en su propia familia.

Según la propia Adamari, cada accesorio tiene un nombre único que está relacionado con los miembros más cercanos de su vida, creando una conexión personal con cada artículo.

AxA: Una marca con sello personal

Con el éxito de sus primeros productos, Adamari López ha logrado posicionarse como una emprendedora capaz de crear una marca que no solo se vende, sino que genera un fuerte lazo emocional con sus seguidores.

“Dentro de esta carrera de la actuación, uno también quiere hacer muchos emprendimientos y destacar en otras áreas para seguir creciendo”, explicó la presentadora tras el lanzamiento de su línea de accesorios, destacando su deseo de evolucionar en otros campos, especialmente en el ámbito empresarial.

La nueva línea de joyería femenina AxA promete seguir conquistando corazones, con diseños que combinan elegancia y significado personal. Sin lugar a dudas, el éxito de Adamari López en esta nueva etapa como empresaria es un testimonio de su constante evolución y su capacidad para conectar con su audiencia de una manera única.

¿Qué podemos esperar de la nueva colección?

Aunque los detalles de la nueva colección de AxA aún son un misterio, los fans de Adamari no tienen dudas de que serán productos de calidad, diseñados con el mismo amor y dedicación que la conductora pone en todo lo que hace.

Con su autenticidad y su fuerte vínculo con su familia, los accesorios AxA prometen seguir siendo un referente en el mercado de la joyería femenina.

