Chiquibaby celebra el cumpleaños 4 de su hija junto a Adamari López y Alaïa

La presentadora mexicana Chiquibaby aprovechó el pasado fin de semana para celebrar el cumpleaños número 4 de Capri Blu, su hija, lo hizo rodeada del cariño de sus familiares y amigos más cercanos.

Por medio de unas publicaciones, que compartió en su cuenta de Instagram, la presentadora de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ nos permitió contemplar a detalle lo bien que se la pasó su única hija en su gran día.

“Un cumpleaños lleno de amor, risas y recuerdos para mi @capriblu2021 💖🥳 Gracias a todos los que lo hicieron tan especial 🎈💫”, se lee en un video que compartió y en el que presumió todas las estaciones con las que contó la fiesta de Capri.

Además de ese video, la animadora también compartió una galería de fotos, en donde pudimos ver a la cumpleañera en compañía de Adamari López, su madrina; y de Alaïa.

“Un cumpleaños lleno de amor, risas y mucha ilusión 🎂 Gracias a todos los que nos acompañaron, a cada colaborador que puso su granito de magia y a quienes hicieron que @capriblu2021 viviera un día tan especial. Verla feliz es el mejor regalo que puedo recibir como mamá. 💕”, escribió Chiquibaby en la descripción de su galería.

La publicación de la menor se llenó de inmediato de cualquier cantidad de comentarios, siendo el de su madrina uno de los que más llamó la atención

“Te Amamos Capri Blu de Nina 🥰 Disfrutamos mucho verte tan feliz celebrando tu cumpleaños 🎁”, escribió la presentadora de ‘Desiguales’.

Entre los invitados también estuvieron la presentadora Carolina Sarassa y sus hijos, así como Jessica Carrillo.

