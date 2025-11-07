Carolina Sandoval se reencuentra con Nick Hernández en la Corte a 10 meses de su separación

La presentadora venezolana Carolina Sandoval, quien forma parte de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, se volvió a ver las caras con Nick Hernández, su ex y padre de Amalia Victoria, su hija menor.

El reencuentro entre los ex se produjo en la Corte a 10 meses de que el contador ingresara la demanda de divorcio aprovechando la ausencia de ‘La Venenosa’, quien se enteró de lo sucedido a su llegada a la ciudad de Madrid, en España.

Durante un encuentro que tuvo con la prensa, la también influencer brindó detalles de lo vivido con su ex en la Corte, al reconocer que no llegaron a acuerdo alguno durante su primer encuentro en meses.

“Vine de forma responsable, no estuve en el canal temprano. No se logró nada”, declaró Carolina a su salida de la Corte durante un breve encuentro que tuvo con la prensa.

La también empresaria detalló que la audiencia no comenzó a tiempo y, hasta el momento, no ha brindado mayores detalles sobre lo que pasó al interior de la Corte en la Florida.

Así como Carolina Sandoval, Nick Hernández tampoco ha recurrido a sus redes sociales para hablar al respecto.

Lo único que ha hecho Carolina tras su encuentro en la Corte es publicar un video que la muestra caminando con un outfit deportivo en compañía de su hija menor.

“Para todas las madres bellas acá un mensaje para todas ustedes… agradece, sean felices y nunca dejen que nada, ni nadie, lea quite la sonrisa ‘los hijos crecen’, la vida pasa y tus hijos lo que quieren es verte feliz #LaVidaEsBella“, publicó ‘La Venenosa’.

