Carolina Sandoval presume en fotos la transformación de su cuerpo a través de los años

La presentadora venezolana Carolina Sandoval, de 51 años y quien forma parte del programa ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, sorprendió a sus seguidores con la galería de fotos que compartió en su cuenta de Instagram.

‘La Venenosa’, como también se le conoce, le quiso mostrar a sus seguidores como ha sido la transformación de su cuerpo a través de los años y cómo luce ahora tras quitarse los implantes y dejar en el pasado aquello que tanto daño le hacía.

La también empresaria compartió un total de 20 imágenes con las que quiso dejar demostrado el daños que ciertos hábitos pueden ocasionarle a nuestro organismo o apariencia, tal y como sucedió en su caso.

“Quiero que vean a lo largo de estas 20 imágenes lo que el cortisol ‘la hormona del estrés’, la mala compañía, la toxicidad, incluyendo el desgaste emocional pueden hacer contigo”, compartió la mamá de Bárbara Camila y de Amalia Victoria.

En las imágenes que van del presente al pasado, la panelista de Univision quiso dejar al descubierto lo mucho que ha cambiado su cuerpo a raíz de los pequeños o grandes cambios que decidió hacer en su vida.

“En la últimas fotos verán como estaba mi cuerpo, como estaba de inflamado mi espíritu, como alimentaba a diario el mensaje equivocado sin identificar la razón o por no querer ver de dónde venía lo que estaba experimentando. Ha sido un camino largo”, continuó.

Si bien la Carolina del pasado juega hoy un rol trascendental en lo que ha logrado como mamá, mujer y como persona, la famosa animadora destacó las grandes enseñanzas que le ha dejado su nueva versión.

“Lo que más amo de mi nueva versión es que he aprendido a escucharme y a sentir cada día que todas mis versiones han sido necesarias para encontrarme para cerrar ciclos, para cerrar capítulo. Les invito a no juzgar y sin van a comentar algo busquen la motivación por la cual te podrías identificar con alguna de las cosas que acá te comparto”, concluyó sobre su carrusel de fotos que solo incluye fotos de los últimos años, pero su transformación es más que notoria.

Sus fotografías y su mensaje lleno de empoderamiento y de amor propio provocó una lluvia de reacciones positivas por parte de sus fans, quienes le aplaudieron su capacidad de transformación.

“Te felicito por ser auténtica, por tu coraje, y por tu amor propio. ❤️”, “Diferente fotos, pero el mismo corazón colmado de Amor❤️”, “Bella en cada etapa de tu vida😍😍”, “Estás hermosa!!!! Gracias por mostrarte como eres, con el único fin de inspirar a otras mujeres”, “Toda mi admiración para ti en este proceso que te ha llevado tan lejos”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

