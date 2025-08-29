Carolina Sandoval derrite a sus fans con sus fotos en bikini desde las Bahamas

La presentadora venezolana Carolina Sandoval sabe muy bien lo que tiene y así lo presumió con las fotos que compartió en su cuenta de Instagram y que la muestran luciendo su envidiable anatomía en traje de baño.

Las fotografías, que se las tomó durante su escapada a las Bahamas, muestran a la mamá de Amalia Victoria y de Bárbara Camila disfrutando del sol del Caribe, mientras luce su anatomía en en un bikini que le queda a la perfección.

Por lo que pudimos ver la también empresaria se decantó por un colorido traje de baño con toques selváticos, lo que lo convirtió en el conjunto ideal para el lugar donde se dio su más reciente escapada de verano.

“El mar no pide tallas, la felicidad no entiende de medidas y el sol brilla para todas igual ☀️🌊. Aquí estoy yo, disfrutando cada centímetro de mi cuerpo y mi vida porque la seguridad es la mejor prenda que puedes llevar 👙💃🏽”, escribió “La Venenosa” en la descripción de su galería de fotos.

Con su mensaje y la seguridad con la que posó para la lente la panelista de ‘¡Siéntese quien pueda!’ demostró lo feliz que está con su nueva anatomía tras la reducción de senos a la que se sometió.

Como era de esperarse su publicación se inundó de corazones rojos y de comentarios por parte de sus seguidores, quienes aman verla feliz disfrutando del calor del Caribe.

“Me encanta tu esencia y lo segura que sos con tu cuerpo !!! “, “Esta mujer está divina , radiante 😍🔥👏🏽”, “Carolina 😍siempre bella”, se lee en tan solo algunos de los múltiples comentarios que le han dejado.

