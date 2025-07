Carolina Sandoval sale en defensa de su hija tras duras burlas por sus “zapatos sucios”

La presentadora venezolana Carolina Sandoval, de 51 años, volvió a dar de qué hablar por las recientes publicaciones que hizo en compañía de Amalia Victoria, su hija menor, en donde se les ve celebrando el cumpleaños número 9 de la pequeña al puro estilo de Hello Kitty.

“Ya casi no te puedo cargar, ya casi estás de mi tamaño (cosa que no es muy difícil 😂) , ya decides tus lindos looks, ya casi me superas en energía y en hablar mucho 😋 y ya casi, CASI pasamos a los dos dígitos … pero en el fondo sigues siendo mi bebé”, se lee en el texto con el que ‘La Venenosa” celebró a su hija.

En las fotos que compartió se ve a la cumpleañera vestid de Hello Kitty, sin embargo, hubo un aspecto que no pasó desapercibido entre los fans y los haters de su mamá, quienes la criticaron por llevar puestos “zapatos sucios”.

“¿Por qué la madre figura en todo si es de la niña la celebración y la falta de atención se ve en la ropa y zapatos”, “La más ridícula mucho escenografía y a la cumpleañera ni unas zapatillas nuevas, por lo menos limpiácelas”, “Qué te paso Carolina con los zapatos de la niña, por favor 🙏”, “Esos zapatos más viejitos de la niña”, “Por lo menos le hubieras limpiado las zapatillas”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que recibió el outfit de la menor.

Fiel a su costumbre la panelista de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ salió en defensa de su hija y por medio de un video confrontó a los que se meten con la menor para atacarla a ella.

“A mi hija la criticaron por lucir en su fiesta de cumple unos zapatos y más allá de que yo sea una ‘mamá leona’ , lo que me parece muy desafortunado es el tema de burlarse de un niño por tratar de meterse con los adultos . #nosevaleelbullyingconlosniños 🩷💙”, escribió la también influencer en la descripción de su video.

A continuación aclaró que su hija llevaba puestos unos Golden Goose, unos zapatos que son famosos por cada una de las características que los criticaron.

“Y By The Way No es mugre, es moda. No es casualidad, es carácter. Y si brilla con actitud… claro que va a dar de qué hablar. 😉”, respondió Carolina Sandoval a quienes osaron meterse con su hija.

