Carolina Sandoval reaparece en ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ tras ausentarse por semanas

La presentadora venezolana Carolina Sandoval finalmente volvió al foro de ‘¡Siéntese Quién Pueda!’, luego de que se ausentara por cerca de un mes a causa del viaje que hizo a Europa en compañía de su mamá y de Amalia Victoria, su hija, quien aprovechó la ocasión para celebrar su cumpleaños número 9.

La vuelta de la también influencer se produjo el jueves 3 de julio y fue anunciada con bombo y platillo por la emisión en su cuenta de Instagram.

“Carolina Sandoval está de regreso! 💥 La Venenosa vuelve recargada… y con nuevas exigencias jaja 😂💅 🏖️ No te lo pierdas hoy a las 2p/1c”, se lee en el mensaje con el que se anunció su regreso a pantalla.

El anuncio de su vuelta se produjo por medio de un video en el que se ve a la sudamericana recibiendo un masaje por parte de un apuesto caballero, a quien ella ya está pensando incluir en su contrato para quedarse en la emisión por más tiempo.

“Así se provoca regresar al trabajo a una. En primera fila yo relajada. Cosas que pasan, cosas que uno se merece. El contrato que firmé nuevo es de verano a verano, si no me lo contratan a él, yo no vengo”, dijo la también empresaria.

El regreso de Carolina Sandoval al show de Univision dividió opiniones entre los seguidores del formato, al haber algunos que no aprueban su retorno a pantalla, mientras que otros tantos ya le extrañaban.

“Qué bueno que regresas”, “Que se quede donde estaba”, “Me gusta este show con Carolina de vuelta”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que provocó su reaparición en el show de las tardes.

Sigue leyendo: