Carolina Sandoval luce sus nuevos implantes en bikinazo en las playas de Málaga

La presentadora venezolana Carolina Sandoval, quien viajó a Europa para celebrar el cumpleaños número 9 de Amalia Victoria, su hija menor, aprovechó su estancia en el Viejo Continente para visitar las ciudades de Roma, en Italia, así como también Madrid y las playas de Málaga, destino en el que se encuentra ahora.

Po medio de un video, que compartió en su cuenta de Instagram, ‘La Venenosa’ no tuvo reparo en presumir el cuerpazo que le quedó tras someterse a una reducción de busto, pues hay que recordar que ella consideraba que sus senos ya no iban de acuerdo a su esbelta figura.

En el material se le ve disfrutando del calor del verano en la arena de Málaga, mientras deleitaba a sus seguidores con un traje de baño de dos piezas de varios colores.

“Así mismo me hace sentir #malaga 😂🤣🤣 y tú bonito 😂😂🤣🤣 #cosasquesientecaro By the Way será que me quedo en esta belleza de ciudad ???”, se lee en el texto con el que acompañó su video.

El viernes también compartió un video que la mostraba recostada a las orillas del mar y luciendo un bikini negro, sin embargo, en ese material no le pudimos contemplar su anatomía como en el más reciente.

“Málaga te estoy amando mal …y contigo en mis 💭 #cosasquesientecaro”, se lee en el texto con el que acompañó su video.

Sus publicaciones en bikini no pasaron desapercibidas entre sus fans, quienes de inmediato la llenaron de corazones rojos y le elogiaron lo bien que se ve tras su operación.

“Quedaste muy bien. amor”, “Ya quisiéramos muchas de las que tenemos esa edad vernos así”, “

Te quedaron geniales súper naturales ❤️”, “Me alegro verte feliz y tan hermosa ❤️”, se lee tan solo en algunos de los comentarios que ha recibido.

Sigue leyendo: