Carolina Sandoval organiza una gran celebración para su hija Amalia Victoria

Carolina Sandoval, la famosa presentadora venezolana conocida como La Venenosa, dejó a todos sus seguidores con ganas de gatear de nuevo a los 9 años después de compartir las imágenes del cumpleaños de su hija Amalia Victoria.

¡Y no fue cualquier fiesta! La temática fue nada más y nada menos que Hello Kitty, porque, sin duda, ¿quién no ha soñado con una celebración llena de rosadito, moñitos y dulces que dan ganas de abrazar hasta a un cactus?

Carolina comparte detalles de la fiesta

Entre fotos de globos, pastel y decoraciones que hicieron gritar a más de uno “¡Quiero esa fiesta para mí!”, Carolina dejó un mensaje que nos sacó una sonrisa (y quizás una lagrimita rebelde).

Confesó que su pequeña Amalia ya casi está de su tamaño (“cosa que no es muy difícil”, aclaró con humor), que elige sus propios outfits como toda una fashionista junior y que, en energía y habladuría, ¡pronto la superará! Pero, al final, siempre será su bebé. ¡Awww!

Y claro, como buena influencer mamá, no pudo evitar compartir su emoción por el trabajo de @habiaunavezunafoto, quienes capturaron cada detalle de la celebración. “Tengo tantas fotos y videos que no sé por dónde empezar”, dijo. Algunos seguidores opinaron que sí es difícil elegir cuando estás en medio de una celebración tan bonita.

Pero la fiesta no fue lo único que robó miradas. Carolina también recordó cómo, cuando anunció su segundo embarazo, muchos le dijeron que estaba loca por tener otra hija con una diferencia de edad considerable con su primera hija, Bárbara Camila. ¿El resultado? Según la conductora, una relación entre hermanas tan estrecha que podría derretir hasta el corazón más frío.

“Este amor es indestructible, indescriptible e infinito”, escribió junto a una foto de sus dos hijas que, según ella, son su vida, su alma y hasta sus lágrimas de “lluvia de domingo por la tarde”. ¡Poesía pura! O, como diríamos en internet: #SiblingGoals.

Las fiestas de Hello Kitty son eternas. Porque a los 9, a los 29 o a los 99, ese gato sin boca siempre será un ícono.

Ignora a los que dicen “no puedes”. Carolina lo hizo, y ahora tiene dos hijas que son el mejor team de hermanas desde Anna y Elsa.

Otra opinión popular en redes es que las mamás influencers son las reinas del multitasking. Entre organizar fiestas temáticas, escribir mensajes emotivos y callar haters, merecen un Nobel. O al menos un café eterno.

