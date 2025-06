Por qué nunca debes desayunar después de las 9:00 am: así reacciona tu cuerpo

No es solo lo que comes, sino cuándo lo haces. El endocrino Francisco Rosero, de origen colombiano, lo explica con claridad: desayunar temprano, idealmente antes de las 9:00 de la mañana, puede marcar una gran diferencia en cómo funciona tu cuerpo durante el resto del día. A su vez, señala cómo reacciona tu cuerpo si pospones el horario de tu primera comida del día.

La crononutrición, una rama de la ciencia que estudia cómo el horario de las comidas influye en el metabolismo, indica que tu cuerpo no solo necesita “combustible”, también necesita señales claras de que todo está en orden.

En este sentido, desayunar antes o después de las 9:00 de la mañana tiene que ver con una hormona clave: el cortisol. Es conocida como “la hormona del estrés” y diariamente sigue un patrón natural.

Lo que pasa en tu cuerpo si no desayunas antes de las 9:00 am

“El pico (de cortisol) empieza a las 4:00 de la mañana y va subiendo hasta las 8:00 o 9:00 de la mañana, punto en el cual alcanza el nivel máximo y luego empieza a descender”, explica el doctor Rosero. Este ascenso matutino es normal y beneficioso: te activa, te da energía y te ayuda a enfrentar el día.

Pero hay un detalle importante. Para que ese descenso de cortisol comience de forma saludable, el cuerpo necesita señales de que no está en peligro. Y una de esas señales es el desayuno.

Cuando no desayunas antes de esa hora, tu cuerpo interpreta que hay escasez y no se relaja, sino que mantiene en un estado de alerta innecesario. “Si yo no desayuno antes de las 9:00 am, mi cuerpo interpreta ese ayuno como una señal de estrés y, por tanto, no permite que el cortisol empiece a bajar, sino que lo mantiene alto”, advierte el endocrino.

De esta manera, el cuerpo reacciona activando una vía de emergencia, llamada gluconeogénesis y que genera glucosa a partir de reservas internas, incluso del músculo, para obtener energía. Esta respuesta puede ser útil en una situación extrema, pero si se repite todos los días, se convierte en un problema de salud.

Riesgos de saltarse el desayuno temprano

Mantener el cortisol elevado por más tiempo de lo necesario puede tener consecuencias. Las más comunes son:

Aumenta los niveles de azúcar en sangre

Reduce la sensibilidad a la insulina

Favorece la inflamación crónica

Desencadena un estado metabólico desfavorable

Asimismo, un estudio liderado por el centro ISGlobal, vinculado a la Fundación “la Caixa”, confirmó que desayunar después de las 9:00 am eleva un 59% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, en comparación con quienes lo hacen antes de las 8:00 am.

¿Cuál es la mejor hora para desayunar?

Según el doctor Francisco Rosero, “la hora ideal para romper el ayuno es entre 7:00 y 8:00 de la mañana”. Al hacerlo dentro de esa ventana, el cuerpo interpreta que todo está bajo control y puede comenzar a disminuir el cortisol con normalidad.

Levantar la taza de café y dar el primer bocado antes de las 9:00 am podría ser más importante de lo que crees. No se trata de desayunar más, sino de desayunar a tiempo. Esa decisión envía un mensaje claro al cuerpo: “todo está bien”, y eso cambia la forma en que tu organismo gestiona la energía, el azúcar y el estrés.