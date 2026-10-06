Bernie Sanders impulsa impuesto de 5% para multimillonarios de California; presiona por la Proposición 40

El senador Bernie Sanders llegó a California para darle un nuevo impulso a la Proposición 40, una iniciativa que plantea aplicar un impuesto único de 5% al patrimonio de los multimillonarios del estado para financiar servicios públicos y compensar los recortes federales. La medida enfrenta un escenario complicado. Sus opositores han gastado más de $200 millones para derrotarla y promover iniciativas alternativas, mientras las encuestas muestran que la propuesta ha perdido terreno.

Sanders convirtió su visita en un llamado nacional a los votantes. Durante un mitin en Los Ángeles, sostuvo que la decisión que tome California podría convertirse en una señal para el resto del país sobre el poder político y económico de los más ricos. “¿Puede el pueblo estadounidense sostener la democracia? ¿Podemos enfrentarnos a la codicia y al poder de la clase multimillonaria y crear una economía y un gobierno que funcionen para todos, o estamos destinados a vivir en una sociedad oligárquica, mendigando migajas, donde nuestra vida económica y política está controlada por un puñado de las personas más ricas del planeta?”, cuestionó.

Thank you Los Angeles for a packed house tonight for Proposition 40, the California wealth tax.



The American people are sick and tired of massive income and wealth inequality.



Billionaires need to start paying their fair share. pic.twitter.com/2dwBvXDetu — Bernie Sanders (@BernieSanders) October 6, 2026

Sanders convierte la Proposición 40 en una batalla contra los multimillonarios

El senador por Vermont sostiene que el impuesto alcanzaría a unos 260 multimillonarios residentes en California y que podría recaudar aproximadamente $100,000 millones. Según sus cálculos, esos recursos ayudarían a evitar que millones de californianos pierdan cobertura médica y permitirían financiar servicios como salud, educación y alimentación.

La propuesta ha generado una división poco habitual dentro del Partido Demócrata. El gobernador Gavin Newsom se opone a la medida, al considerar que está mal diseñada, mientras Sanders la presenta como una prueba para determinar si el partido está dispuesto a enfrentar a los sectores más ricos.

“Tiene razón al abordar este tema”, dijo Newsom sobre Sanders. “En esta iniciativa en particular, no estoy de acuerdo con él, al igual que muchos miembros de sindicatos y organizaciones que admiran a Bernie Sanders”. Los defensores de la iniciativa consideran que Sanders puede movilizar a los votantes progresistas en un momento en que la campaña enfrenta una desventaja financiera considerable.

Sin embargo, sus críticos advierten que su presencia podría no ser suficiente para convencer a electores moderados e indecisos. “No es fácil enfrentarse a algunas de las personas más ricas del mundo”, dijo Sanders. “No es fácil enfrentarse al establishment político”.

La campaña también ha convertido el debate sobre la Proposición 40 en una discusión sobre la desigualdad económica en California. Sanders ha acusado a los multimillonarios de utilizar su riqueza para influir en las decisiones políticas y rechazó las advertencias de que algunos podrían abandonar el estado si el impuesto es aprobado. “No podemos permitir que esta extorsión dicte lo que hacemos como pueblo”, afirmó.

El resultado de la votación determinará no solo el futuro de la propuesta fiscal, sino también el alcance que puede tener en California el movimiento político de Sanders contra la concentración de riqueza.

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