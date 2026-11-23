Expertos en finanzas y protección al consumidor recomiendan el uso de las tarjetas de crédito para realizar tus compras de Black Friday, por una razón de peso: las garantías que ofrecen ante determinados fraudes y errores de facturación.

Tampoco significa que debas comprar a crédito sin considerar tu presupuesto. La ventaja está en utilizar la tarjeta como un medio de pago que puede ofrecer respaldo adicional, sin convertir las ofertas de noviembre en una deuda que se prolongue durante meses.

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Las tarjetas de crédito en Black Friday te brindan mayor protección

Uno de los principales motivos para pagar con tarjeta de crédito es la posibilidad de disputar cargos que no reconoces. Si alguien utiliza tus datos sin autorización, puedes comunicarte con el emisor para reportar la operación y solicitar una investigación.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) explica que la legislación federal limita a $50 dólares la responsabilidad por cargos no autorizados en una tarjeta de crédito. Además, si reportas la pérdida antes de que alguien la utilice, generalmente no eres responsable de esos movimientos.

La protección también puede ser útil cuando compras por internet durante Black Friday y el producto nunca llega, recibes un artículo distinto al solicitado o aparece un cobro duplicado. La Ley de Facturación Justa de Crédito (Fair Credit Billing Act) contempla procedimientos para disputar determinados errores de facturación.

De acuerdo con la FTC, el consumidor debe enviar una notificación escrita al emisor dentro de los 60 días posteriores al envío del primer estado de cuenta donde aparece el cargo cuestionado. Por eso es importante revisar los movimientos de la tarjeta y guardar los comprobantes de compra.

Cabe aclarar que estas garantías no significan que cualquier reclamo termine automáticamente en un reembolso. La entidad debe investigar el caso y las condiciones pueden variar según el problema.

Algunas tarjetas incluyen protección de compras y recompensas

Otra ventaja es que ciertos productos financieros ofrecen beneficios adicionales. Dependiendo de la tarjeta, puedes encontrar coberturas por robo o daños accidentales durante un período determinado después de adquirir un artículo.

También existen tarjetas que permiten acumular puntos, millas o cashback por cada compra. En temporada de descuentos, estas recompensas pueden representar un ahorro adicional, especialmente si el banco ofrece promociones especiales para determinadas tiendas o categorías.

No obstante, estos beneficios no están disponibles en todas las tarjetas. Antes de pagar un teléfono, una computadora, productos reacondicionados o un electrodoméstico, revisa el contrato y las condiciones de la cobertura: límites, exclusiones, plazos y documentación necesaria.

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