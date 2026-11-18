Los productos reacondicionados suelen ser una opción viable para quienes no desean o no pueden gastar mucho dinero, por lo que también están presentes durante la temporada de ofertas. Sin embargo, siempre hay una pregunta que merece ser respondida correctamente: ¿Vale la pena en Black Friday?

Un producto reacondicionado o refabricado es un artículo que anteriormente fue vendido, utilizado, devuelto o incluso abierto, pero que posteriormente pasa por un proceso de inspección, pruebas y, cuando corresponde, reparación para volver a comercializarse.

Generalmente, el término “refurbished” se aplica para celulares, computadoras, tabletas, audífonos, consolas de videojuegos y ciertos televisores. Y durante Black Friday algunos vendedores aplican descuentos adicionales sobre estos productos.

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¿Merece la pena un producto reacondicionado en Black Friday?

En respuesta corta… Sí, pero siempre que el consumidor conozca las condiciones del producto, compruebe quién lo vende y revise qué protección tendrá si el dispositivo presenta problemas después de recibirlo.

Además del ahorro económico, otra ventaja es que permiten acceder a mejores características por el mismo presupuesto. Por ejemplo, alguien que busca una computadora puede encontrar un modelo de gama alta de una generación anterior con más memoria, almacenamiento o capacidad de procesamiento que un equipo nuevo de entrada.

Plataformas como Back Market y programas como Amazon Renewed ofrecen alternativas para quienes buscan este tipo de artículos. Sin embargo, sus condiciones de revisión, garantías y devoluciones deben consultarse antes de realizar el pedido.

Los riesgos de comprar un producto reacondicionado

Uno de los aspectos más importantes es el estado de la batería, especialmente en celulares, computadoras portátiles y tabletas.

Un dispositivo puede funcionar correctamente y, aun así, tener una batería con menor capacidad que cuando salió de fábrica. Si el vendedor no especifica su condición o no establece un nivel mínimo de rendimiento, podrías recibir un equipo que necesite un reemplazo antes de lo esperado.

También existe el riesgo de que las ofertas de Black Friday no representen un ahorro real. Algunos comercios anuncian descuentos sobre precios de referencia que no necesariamente corresponden con el valor habitual del producto.

En este sentido, conviene comparar el costo del reacondicionado con el de otros vendedores y con el mismo modelo nuevo. Si la diferencia es mínima, quizá sea preferible pagar un poco más por un artículo sin uso y con mejores condiciones de garantía.

¿Qué productos reacondicionados conviene comprar?

Los celulares, las computadoras portátiles, las tabletas y las consolas pueden ser buenas alternativas, especialmente cuando pertenecen a generaciones recientes y todavía reciben actualizaciones de software.

En cambio, hay que tener más cuidado con dispositivos que dependen de baterías de larga duración, como relojes inteligentes y audífonos inalámbricos. También conviene evaluar con detenimiento electrodomésticos que requieren piezas específicas o cuyo mantenimiento puede resultar costoso.

En definitiva, si encuentras un equipo revisado profesionalmente, con batería en buenas condiciones, devolución accesible y una diferencia considerable frente al precio nuevo, puede ser una compra conveniente.

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