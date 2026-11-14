¿Walmart mantendrá su política de igualación de precios en Black Friday y Cyber Monday?

Las grandes jornadas de descuentos en Estados Unidos suelen despertar una pregunta entre los consumidores: ¿es posible conseguir un precio todavía más bajo después de encontrar una oferta atractiva? En medio de la competencia entre las principales cadenas minoristas, Walmart tiene reglas específicas que pueden cambiar las expectativas de quienes buscan ahorrar durante la temporada de compras de fin de año.

Walmart es reconocida por brindar precios bajos en miles de productos y por tener una clara política de igualación de precios en el curso del año. Como cualquier promoción que ofrece el minorista, tiene algunas restricciones que conviene saber antes de que comience el Black Friday y Cyber Monday.

En condiciones normales, la política de la cadena permite igualar el precio de determinados artículos idénticos comprados en una tienda Walmart y en Walmart.com. Sin embargo, esta posibilidad no se extiende a todas las promociones ni funciona como un mecanismo para igualar los descuentos de otras empresas.

¿Qué restricciones tiene la política de precios de Walmart?

Uno de los principales límites es que Walmart no iguala los precios anunciados por sus competidores, independientemente de que las ofertas estén disponibles en internet o en establecimientos físicos.

Tampoco aplica ajustes para productos que ya fueron rebajados durante eventos comerciales especiales, como Black Friday y Cyber Monday. Esto significa que los descuentos propios de esas jornadas quedan fuera de las condiciones habituales de igualación.

Otro requisito es la disponibilidad del producto. El artículo debe ser idéntico y encontrarse en existencia al momento de solicitar el ajuste; además, algunas solicitudes necesitan autorización de un supervisor.

La decisión definitiva corresponde al gerente de turno de cada establecimiento, por lo que la aprobación de una igualación de precios no es automática.

Walmart.com tampoco iguala todos los precios

Las restricciones también alcanzan las compras digitales. En su página oficial, Walmart explica que busca mantener precios competitivos durante todo el año, pero aclara que no ofrece igualaciones en diferentes circunstancias.

“Nos esforzamos por ofrecer el mejor precio posible en Walmart.com todos los días, en todos los artículos”, señala la compañía. “Por lo tanto, no ofrecemos igualación de precios para los artículos ofrecidos en nuestro sitio web, los precios ofrecidos por la competencia, los precios de artículos comprados previamente en Walmart.com que posteriormente hayan disminuido de precio, los precios disponibles a través de Marketplace o ofrecidos por vendedores externos, y los artículos ofrecidos en nuestras tiendas Walmart o Neighborhood Markets”.

Esto último incluye a Walmart Marketplace, donde participan vendedores externos que comercializan sus propios productos. Por esa razón, sus precios no entran en el programa de igualación.

¿En qué lugares no se aplica la igualación de precios?

La política tampoco tiene cobertura uniforme en todo Estados Unidos y sus territorios. Entre las jurisdicciones excluidas se encuentran Alaska, Hawái y Puerto Rico, donde no se permite realizar igualaciones de precios bajo estas condiciones.

De esta manera, los compradores que esperan aprovechar Black Friday y Cyber Monday deben considerar que los descuentos anunciados durante esos eventos tienen reglas distintas a las de las compras habituales. Walmart mantiene así una política que distingue entre los precios regulares de sus productos y las promociones especiales de temporada, sin extender la igualación a ofertas de competidores, vendedores externos o rebajas posteriores a una compra.

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