5 productos de Costco que están prohibidos para devoluciones en tienda

Comprar en grandes cantidades puede representar un ahorro importante para las familias que buscan estirar su presupuesto en Estados Unidos. Sin embargo, no todas las compras ofrecen la misma flexibilidad cuando llega el momento de cambiar de opinión. Costco tiene una política de devoluciones conocida por ser bastante amplia, aunque existen excepciones que pueden tomar por sorpresa a sus socios.

La cadena mayorista establece restricciones para cinco categorías de productos que no admiten devoluciones o reembolsos bajo sus condiciones habituales. Algunas de estas limitaciones están relacionadas con disposiciones legales, mientras que otras dependen de la naturaleza del artículo o de las condiciones en las que fue adquirido. Estas son las cinco categorías que tienen restricciones de devolución:

1. Productos personalizados

Los artículos fabricados especialmente para un cliente no se suelen admitir devoluciones. Esto incluye productos adquiridos mediante el quiosco de pedidos especiales o programas de instalación personalizada.

“Los productos personalizados fabricados según las especificaciones personales y únicas de nuestros socios no se pueden devolver ni reembolsar, excepto en caso de reparación o reemplazo en garantía por no cumplir con las especificaciones”, establece la compañía.

La excepción contempla situaciones en las que el artículo no cumple con las características acordadas.

2. Metales preciosos

Las compras de metales preciosos también están excluidas de las devoluciones. Esta categoría incluye artículos como oro y otros productos de inversión que Costco comercializa a través de sus canales de venta.

Por tratarse de productos con condiciones particulares de comercialización y valor, la cadena no permite que sus socios soliciten un reembolso mediante el procedimiento ordinario de devoluciones.

3. Cigarrillos y bebidas alcohólicas

Los cigarrillos y el alcohol encabezan la lista de productos con restricciones. Costco es estricto en este tipo de productos, debido a las reglamentaciones.

“Costco no acepta devoluciones de cigarrillos ni alcohol donde esté prohibido por ley”, señala el mayorista.

Esta condición depende de las regulaciones aplicables en cada estado, por lo que las restricciones pueden variar según el lugar donde se realice la compra.

4. Boletos de avión y entradas para eventos

Otra categoría que puede sorprender a los compradores son los boletos de avión y las entradas para espectáculos o eventos. Costco no ofrece reembolsos por estas compras bajo su política habitual.

Esto significa que los clientes no pueden contar con el mismo mecanismo de devolución que tienen disponible para otros productos de sus almacenes.

5. Tarjetas de regalo

Las tarjetas de regalo completan la lista de artículos que Costco no acepta de vuelta. Una vez adquiridas, los compradores no pueden solicitar un reembolso simplemente porque cambiaron de opinión o porque el destinatario prefiere otra opción.

Esta restricción también aplica como una consideración importante al momento de elegir tarjetas para regalar.

Las restricciones no significan que la cadena tenga una política estricta para todas sus mercancías. De hecho, Costco permite devolver numerosos artículos y mantiene una garantía de satisfacción para sus socios.

“Cancelaremos su membresía y le reembolsaremos la cuota en cualquier momento si no está satisfecho”, afirma la compañía.

Los productos electrónicos también tienen condiciones especiales: muchos de ellos pueden devolverse dentro de los primeros 90 días posteriores a la compra, de acuerdo con las reglas aplicables a esa categoría.

Por otra parte, las compras realizadas directamente en los almacenes deben llevarse al mostrador de devoluciones de cualquier tienda Costco. De esta manera, la empresa mantiene diferentes procedimientos según el tipo de producto y el lugar donde se realizó la transacción.

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