Cyber Monday vs Black Friday: qué productos suelen tener mejores descuentos en cada fecha

Durante ambas fechas comerciales suele haber promociones en prácticamente todas las categorías, sin embargo, existen diferencias marcadas entre Black Friday y Cyber Monday que funcionan como una guía para saber qué comprar.

El Black Friday se celebrará el viernes 27 de noviembre, mientras que el Cyber Monday tendrá lugar el lunes 30 de noviembre. La primera jornada suele concentrar ofertas atractivas en televisores, juguetes, ropa y artículos para el hogar, mientras que la segunda destaca por sus promociones en computadoras y productos electrónicos.

Las previsiones de Adobe Analytics para la temporada navideña de 2026 ofrecen una referencia útil: la compañía anticipa descuentos de hasta el 30% en electrónica, 29% en juguetes y 23% en televisores, aunque el día en que se esperan las mayores rebajas cambia según el producto.

Lee también: ¿Cuánto costará la gasolina en Día de Acción de Gracias 2026?

¿Qué conviene comprar en Black Friday?

Si tienes pensado comprar un televisor, renovar algún electrodoméstico o adelantar los regalos navideños, Black Friday merece estar entre tus prioridades.

Televisores: se esperan rebajas de hasta el 23%. Es una buena oportunidad para comparar modelos 4K, OLED y QLED, así como televisores de diferentes tamaños.

se esperan rebajas de hasta el 23%. Es una buena oportunidad para comparar modelos 4K, OLED y QLED, así como televisores de diferentes tamaños. Juguetes: los descuentos podrían alcanzar el 29%, una alternativa para comprar regalos infantiles antes de diciembre.

los descuentos podrían alcanzar el 29%, una alternativa para comprar regalos infantiles antes de diciembre. Ropa y calzado: se proyectan rebajas de hasta el 23%, especialmente interesantes para renovar el guardarropa o comprar prendas de invierno.

se proyectan rebajas de hasta el 23%, especialmente interesantes para renovar el guardarropa o comprar prendas de invierno. Electrodomésticos: las ofertas podrían llegar al 18% en artículos como refrigeradores, lavadoras, secadoras y otros equipos para el hogar.

las ofertas podrían llegar al 18% en artículos como refrigeradores, lavadoras, secadoras y otros equipos para el hogar. Muebles: también se esperan descuentos de hasta el 18%, por lo que puede ser una fecha conveniente para buscar sofás, mesas, colchones y mobiliario.

Esto no significa que todos los comercios ofrecerán esos porcentajes ni que cada producto tendrá su precio más bajo del año. Son estimaciones de descuentos máximos por categoría sobre los precios de lista, no garantías de ahorro para cada comprador.

¿Y en Cyber Monday?

Esta fecha nació como una jornada enfocada en las compras por internet y, aunque actualmente las promociones también aparecen en tiendas físicas, sigue siendo una jornada para los productos tecnológicos.

Para 2026, Adobe prevé que las mayores rebajas en electrónica y computadoras se concentren durante esta jornada. Estas son algunas de las categorías que conviene revisar:

Computadoras y laptops: se esperan descuentos de hasta el 23%. Es una oportunidad para comparar equipos destinados al trabajo, los estudios, los videojuegos o el uso doméstico.

se esperan descuentos de hasta el 23%. Es una oportunidad para comparar equipos destinados al trabajo, los estudios, los videojuegos o el uso doméstico. Electrónica: esta categoría podría alcanzar rebajas de hasta el 30%, incluyendo distintos dispositivos y accesorios tecnológicos.

esta categoría podría alcanzar rebajas de hasta el 30%, incluyendo distintos dispositivos y accesorios tecnológicos. Accesorios informáticos: teclados, ratones, monitores, discos de almacenamiento y otros periféricos pueden aparecer en promociones especiales.

teclados, ratones, monitores, discos de almacenamiento y otros periféricos pueden aparecer en promociones especiales. Dispositivos tecnológicos: también conviene revisar las ofertas de audífonos, accesorios inteligentes y equipos electrónicos para el hogar.

La principal ventaja de Cyber Monday es que los comercios suelen competir con promociones digitales para atraer compradores después del fin de semana de Thanksgiving. Sin embargo, eso no significa que debas esperar hasta el lunes para comprar cualquier dispositivo, ya que algunos descuentos comienzan antes y pueden agotarse durante Black Friday.

Asimismo, y antes de comprar en cualquiera de las dos jornadas, compara los precios, revisa el historial del producto y comprueba que las especificaciones correspondan al modelo que necesitas. También verifica los gastos de envío, impuestos y políticas de devolución.

Te puede interesar:

· Seguro Social: qué pasa con tus beneficios si te mudas a otro país después de jubilarte

· Cómo cobrar un cheque en Estados Unidos si no tienes cuenta bancaria

· Del efectivo a una cuenta bancaria: qué revisar para dar el primer paso en Estados Unidos