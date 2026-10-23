Dónde viajar en Thanksgiving 2026 sin que la escapada se lleve todos tus ahorros

Orlando, California y Ciudad de México aparecen entre las opciones para el feriado. Cómo elegir destino y evitar que un vuelo barato termine en unas vacaciones caras.

Thanksgiving tiene una curiosa manera de encoger el mapa: millones de personas quieren llegar a los mismos lugares, casi a la misma hora. Los vuelos se llenan, las tarifas suben y una escapada de pocos días puede terminar costando como unas vacaciones largas. Pero todavía hay margen para cambiar de rumbo.

Travel + Leisure incluyó Orlando, Nashville, San Francisco, Los Ángeles y Ciudad de México entre sus destinos económicos para Thanksgiving 2026.

La selección sirve como punto de partida. La decisión, sin embargo, necesita una cuenta más personal: cuánto cuesta salir desde tu ciudad, cuántas noches quieres quedarte y qué harás cuando llegues. Un destino puede tener buenos precios de avión y exigir después un presupuesto difícil de sostener.

Este año, Acción de Gracias se celebra el jueves 26 de noviembre. Para quienes pueden mover las fechas, el calendario ofrece una oportunidad: KAYAK estima que volar ese día podría ahorrar hasta un 19% en rutas nacionales frente a la fecha de salida más cara de su análisis. Es una comparación entre tarifas observadas, no una rebaja garantizada para cualquier vuelo.

El truco de las tarifas error permite conseguir vuelos baratísimos, pero tiene un riesgo Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia

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Orlando: hay vida más allá de las entradas a los parques

Orlando puede funcionar para una escapada familiar si el itinerario no depende de comprar entradas todos los días. Esa es la decisión que conviene tomar antes de reservar el hotel: ¿el viaje será para visitar parques temáticos o para disfrutar unos días en Florida?

La oficina oficial Visit Orlando incluye entre sus propuestas gratuitas Lake Eola Park y Disney Springs, cuyo acceso y estacionamiento cubierto son gratuitos. Son alternativas para caminar, pasar tiempo al aire libre y sumar una jornada sin pagar admisión. Las compras, comidas y actividades de pago se calculan aparte.

Lake Eola permite conocer otra cara de la ciudad. Está en el centro de Orlando y tiene un sendero de unas 0.9 millas alrededor del lago, según la información municipal. Un paseo sencillo, lejos de la idea de que cada día de vacaciones necesita una pulsera, una fila y una entrada.

Para comparar alojamientos, importan tanto la ubicación como la tarifa. Un hotel más económico puede perder su ventaja si obliga a pagar largos traslados cada mañana.

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San Francisco: aprovechar la ciudad que se puede recorrer a pie

En San Francisco, parte del viaje sucede entre una atracción y otra: las pendientes, los barrios, las vistas que aparecen al doblar una esquina.

San Francisco Travel, la organización de promoción turística del destino, propone experiencias gratuitas como recorrer Chinatown, explorar sectores del Presidio y caminar por el Golden Gate. Cruzar el puente a pie o en bicicleta no tiene peaje; circular en automóvil tiene otras condiciones.

Eso permite armar jornadas con pocos gastos de admisión, aunque no convierte automáticamente a la ciudad en barata. Antes de elegir hotel conviene revisar el precio final de todas las noches, el transporte disponible y, si se viajará en automóvil, el estacionamiento.

La misma precaución vale para Los Ángeles: el ahorro debe medirse sobre un itinerario concreto. Dormir lejos de lo que se quiere visitar puede significar más combustible, más traslados y menos tiempo de vacaciones.

Salir del país también merece una comparación

Para quienes tienen la documentación necesaria, conviene abrir la búsqueda a destinos internacionales. Going, el servicio especializado en ofertas aéreas, señala que Thanksgiving puede ofrecer oportunidades fuera de Estados Unidos porque el aumento de la demanda doméstica no se reproduce de la misma manera en todas las rutas internacionales. Eso no significa que cualquier vuelo al extranjero resulte más económico.

Ciudad de México permite plantear una escapada urbana alrededor de la gastronomía, los barrios y las visitas culturales. La comparación útil debe incluir pasaje, alojamiento, traslados y actividades, además del tiempo disponible: una conexión larga puede consumir buena parte de un viaje de tres noches.

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La cuenta que conviene hacer antes de pagar

KAYAK recomienda contrastar el vuelo redondo con la compra de dos trayectos sencillos. En algunas rutas de su análisis encontró diferencias favorables, aunque los resultados varían y deben revisarse junto con las condiciones de cada boleto.

Para una familia, además, hay que separar los gastos que se multiplican por persona de los que pueden compartirse. Los pasajes, las comidas y las entradas crecen con cada viajero; las habitaciones dependen de la ocupación permitida y de la distribución elegida.

Antes de confirmar, conviene tener una cifra que reúna vuelos, todas las noches de hotel, equipaje, traslados y actividades. Esa es la que debe compararse entre destinos. El precio que aparece primero en la pantalla apenas abre la conversación.

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