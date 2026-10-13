Resort fee: el cargo que puede encarecer mucho tu hotel en EE.UU. y cómo detectarlo

Las resort fees siguen existiendo y pueden sumar decenas de dólares por noche a una estadía. Desde 2025 deben aparecer en el precio anunciado, pero todavía conviene saber qué cubren, cuánto cuestan y qué gastos pueden quedar afuera.

Encontrar un hotel a buen precio y descubrir después que la estadía cuesta bastante más fue durante años una experiencia habitual para muchos viajeros en Estados Unidos.

Buena parte del problema estaba en las resort fees, cargos obligatorios que algunos hoteles sumaban a la tarifa de la habitación por servicios como Wi-Fi, acceso a piscinas, gimnasio, llamadas telefónicas o determinadas instalaciones del establecimiento.

El nombre puede llevar a engaño. No hace falta alojarse en un gran resort frente al mar para encontrarlas. En ciudades como Las Vegas también son habituales y algunos hoteles urbanos utilizan denominaciones como destination fee, amenity fee o facility fee.

En 2026, las resort fees no desaparecieron. Lo que cambió es algo importante: ya no deberían aparecer de sorpresa al final de una reserva.

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Qué es una resort fee y cuánto puede costar

Un resort fee es un cargo diario obligatorio que el hotel aplica además del alojamiento. Muchos establecimientos y complejos turísticos lo aplican por habitación y por noche (especialmente en Estados Unidos, en destinos como Las Vegas, Miami o Orlando) por encima del precio base de la habitación.

A veces tienen nombres alternativos: también se las llama destination fees (tasas de destino), facility fees (tasas de instalaciones) o urban fees (tasas urbanas). Se supone que cubren el Wi-Fi del hotel, el acceso al gimnasio, el uso de la piscina, llamadas locales o la impresión de pases de abordar.

Generan polémica porque no son opcionales. Aunque no uses el gimnasio ni la pileta, estás obligado a pagarlas (generalmente al hacer el check-in o check-out en el alojamiento).

NerdWallet señala que estas tarifas suelen moverse aproximadamente entre $15 y $50 por noche, aunque existen establecimientos donde son superiores. Eso puede modificar bastante el presupuesto.

Un hotel con un cargo de $50 diarios sumaría:

3 noches: $150.

5 noches: $250.

7 noches: $350.

Y ese dinero se agrega al precio de la habitación y a los impuestos que correspondan. El problema es que muchas veces el viajero ni siquiera piensa utilizar aquello que supuestamente cubre el cargo.

Una resort fee puede incluir piscina, gimnasio, Wi-Fi, agua embotellada, descuentos internos, llamadas locales o actividades del hotel. Pero si el cargo es obligatorio, no puedes simplemente renunciar a esos beneficios y pedir que lo eliminen.

¿Las resort fees siguen siendo legales en Estados Unidos?

Sí. Una nueva regulación federal no prohibió estos cargos. Lo que hizo fue cambiar la manera en que deben mostrarse.

Desde el 12 de mayo de 2025, la regla de la Federal Trade Commission sobre tarifas engañosas obliga a hoteles, alquileres vacacionales y otros alojamientos de corta duración a mostrar de manera prominente el precio total que el huésped está obligado a pagar, incluyendo cualquier cargo obligatorio que pueda calcularse anticipadamente.

La propia FTC utiliza un ejemplo muy sencillo: si una habitación cuesta $199 y tiene una resort fee obligatoria de $39 por día, el establecimiento debe incluir esos $39 dentro del precio total anunciado. Es decir, el hotel puede continuar cobrando la resort fee.

Lo que ya no puede hacer es destacar una habitación a $199 y esconder el cargo obligatorio de $39 hasta las últimas pantallas de la reserva.

Qué cargos todavía pueden aparecer aparte

Hay una diferencia importante entre una tarifa obligatoria y un servicio opcional. La regulación permite que algunos importes no formen parte del precio inicialmente anunciado. Entre ellos están determinados impuestos y cargos gubernamentales, además de servicios adicionales que el huésped decide contratar voluntariamente.

El estacionamiento, por ejemplo, puede quedar afuera si realmente es opcional. Lo mismo ocurre con un tratamiento de spa, el desayuno contratado aparte o un seguro de viaje que el pasajero decide agregar. Antes de pagar, sin embargo, el establecimiento debe informar de manera clara el importe final de la operación, incluidos los cargos aplicables.

Por eso sigue siendo importante avanzar hasta la última etapa de la reserva y comprobar el total de la estadía, no solamente cuánto cuesta cada noche.

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Por qué todavía debes mirar la resort fee antes de reservar

La mayor transparencia ayuda a comparar hoteles, pero no significa que estos cargos hayan dejado de importar. Imagina dos hoteles para cinco noches: uno cuesta $220 por noche y no cobra resort fee. Otro aparece a un precio base equivalente a $190, pero lleva asociado un cargo obligatorio de $45 diarios.

El segundo puede parecer más barato al principio, pero esos $225 adicionales cambian la comparación.

Además, el contenido de las resort fees varía enormemente entre establecimientos. Un hotel puede incluir instalaciones que realmente usarás; otro puede cobrar decenas de dólares por servicios a los que apenas prestarás atención. Por eso conviene abrir el detalle de tarifas y comprobar exactamente qué está incluido en el precio.

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Las resort fees son especialmente comunes en algunos destinos

Estas tarifas aparecen con mayor frecuencia en destinos vacacionales y hoteles con gran cantidad de instalaciones. Las Vegas y Hawái están entre los lugares donde históricamente han sido más comunes. También pueden encontrarse en Florida y en grandes ciudades, aunque en los hoteles urbanos suelen aparecer bajo nombres como destination fee o amenity fee.

El nombre importa menos que una pregunta: ¿es obligatorio pagarlo? Si lo es, desde 2025 debería estar incorporado al precio total destacado durante la búsqueda.

¿Se puede evitar pagar una resort fee?

Si el cargo es obligatorio, en general no basta con decir en recepción que no usarás la piscina o el gimnasio para evitarlo. La mejor estrategia es comparar alojamientos por precio total, buscando hoteles que directamente no cobren este tipo de cargos o donde los servicios incluidos justifiquen el costo.

También conviene revisar las condiciones de los programas de fidelidad. Algunas cadenas ofrecen exenciones de resort fees en determinadas reservas con puntos o para ciertos niveles de categoría, aunque las condiciones cambian entre programas y propiedades.

Y hay una regla sencilla que evita muchos errores: antes de pagar, comprobar el costo de toda la estadía, incluidos los cargos obligatorios y los impuestos pendientes.

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Qué hacer si el precio cambia al momento de pagar

Si un hotel o una plataforma anuncia un precio y después agrega una resort fee obligatoria que no estaba incluida en el total destacado, el viajero puede estar frente a una práctica contraria a la regulación federal.

La FTC indica que los consumidores pueden denunciar posibles incumplimientos a través de ReportFraud.ftc.gov. La regla también alcanza a las plataformas y agencias que comercializan alojamiento: no se limita a la página web del hotel.

Para el viajero, el cambio más importante es que en 2026 resulta mucho más fácil comparar: basta con tener la mirada alerta y consciente y con usar filtros o herramientas de inteligencia artificial para que no se escape nada.

Las resort fees siguen pudiendo encarecer una estadía en cientos de dólares. Pero ahora el precio obligatorio debería estar delante del viajero antes de tomar la decisión de reservar, no escondido detrás de una habitación aparentemente barata.

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