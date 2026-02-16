California inaugura el puente más grande del mundo para animales sobre la autopista 101

California acaba de dar un paso histórico en materia ambiental: el Wallis Annenberg Wildlife Crossing, un puente exclusivo para fauna silvestre sobre la autopista US-101 en Agoura Hills, entra en su fase final de construcción y se convertirá en el cruce ecológico más grande del mundo en entorno urbano.

La obra, que atraviesa diez carriles de una de las autopistas más transitadas de Estados Unidos, fue diseñada para reconectar hábitats naturales que quedaron divididos por el desarrollo urbano y el tráfico constante.

El Wallis Annenberg Wildlife Crossing permitirá que animales crucen la autopista 101 en California sin riesgo de atropello. Crédito: Imagen generada con IA para ilustración editorial | Impremedia

El puente conectará dos partes de las montañas de Santa Mónica, evitando que los pumas se extingan por aislamiento genético.

Una respuesta a miles de atropellos cada año

La autopista 101 corta el corredor natural entre las Montañas de Santa Mónica y las Simi Hills, afectando especies como pumas, venados, coyotes y zorros.

Aunque las cifras varían por región y especie, estudios estatales estiman que en California se registran decenas de miles de colisiones anuales entre vehículos y fauna silvestre, con impactos económicos y ambientales significativos.

El nuevo ecoducto busca:

Reducir muertes de animales por atropello.

Disminuir accidentes vehiculares.

Restaurar conectividad genética entre poblaciones aisladas.

“Los cruces de vida silvestre restauran ecosistemas fracturados y perturbados. Reconectan tierras y especies que anhelan su plenitud. Creo que estos cruces van más allá de la mera conservación, hacia una especie de rejuvenecimiento ambiental que se necesita desde hace mucho tiempo”, destaca Wallis Annenberg, Presidente, director general y director ejecutivo de la Fundación Annenberg, al frente del proyecto.

Cuánto costó y cómo se financió

El proyecto tuvo un costo cercano a los 100 millones de dólares, financiado mediante una combinación de fondos estatales y donaciones privadas, incluida una contribución importante de la Fundación Annenberg.

Caltrans (Departamento de Transporte de California) confirmó que la estructura principal ya fue colocada sobre la autopista y que el siguiente paso es cubrirla con vegetación nativa para simular un entorno natural.

La inauguración total está prevista para otoño de 2026.

Por qué este puente es diferente

No se trata de un simple paso peatonal adaptado. La estructura no será utilizada por personas. Está diseñada exclusivamente para animales. El diseño incluye:

Amplia superficie cubierta de suelo natural.

Plantas autóctonas.

Barreras acústicas para reducir el ruido del tráfico.

Accesos integrados a corredores ecológicos.

La idea es que los animales crucen sin percibir la autopista como una amenaza.

“Veinte años de investigación demuestran que el mayor desafío para la conservación de la vida silvestre en las montañas de Santa Mónica es el aislamiento causado por las carreteras y el desarrollo urbanístico. Este proyecto con visión de futuro ayudará a acabar con el aislamiento y a reconectar el hábitat natural”, destaca David Szymanski, superintendente del Servicio de Parques Nacionales, del Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica.

Un modelo que podría replicarse

El Wallis Annenberg Wildlife Crossing se convirtió en símbolo de una tendencia creciente en Estados Unidos: integrar infraestructura y conservación.

Estados como Colorado, Utah y Florida también han desarrollado pasos de fauna para reducir accidentes y proteger especies vulnerables. Pero el cruce californiano es el más ambicioso hasta ahora en una zona densamente urbanizada.

Más que un puente: un mensaje ambiental

El proyecto llega en un momento en que California refuerza su liderazgo en políticas climáticas y conservación. Más allá del costo, las autoridades sostienen que la inversión se justifica por seguridad vial, protección de especies y restauración ecológica a largo plazo.

“Santa Monica Mountains Conservancy y MRCA están entusiasmados por iniciar esta última fase crucial para crear un paso seguro para la vida silvestre a través de la 101 y cumplir con nuestros más de 30 años de trabajo para preservar los vínculos entre los hábitats”, enfatiza Rorie Skei, director Adjunto Jefe, Conservación de las Montañas de Santa Mónica.

Qué significa para el futuro

Si el puente logra reducir significativamente la mortalidad de fauna y mejorar la conectividad ecológica, podría convertirse en referencia global para ciudades con alto crecimiento urbano.

California apuesta fuerte: infraestructura pensada no solo para autos y personas, sino también para la vida silvestre.

Seguir leyendo:

. El tren Brightline West en California retrasa su inauguración y la alta velocidad se demora

. Construyen el Metro más profundo de América Latina: estaciones a 65 metros bajo tierra

. Un barrio de Los Ángeles activará un sistema de alerta ante operativos de ICE