Juez permite eliminar casi 2,000 ciervos en California: por qué quieren matarlos

Un paisaje característico de una de las islas más conocidas del sur de California podría cambiar para siempre. Un juez de Los Ángeles permitió avanzar con el controvertido plan para eliminar prácticamente toda la población de ciervos mula de la isla Catalina, estimada en cerca de 2,000 animales.

La decisión judicial despeja el camino para que la Catalina Island Conservancy comience durante septiembre y octubre una primera etapa en la zona de Middle Ranch. En esta fase se prevé que sean afectados aproximadamente 200 ciervos, según confirmó la propia organización.

La medida genera una fuerte división en la isla. Mientras científicos y conservacionistas argumentan que los animales están destruyendo vegetación nativa y favoreciendo condiciones que pueden aumentar el riesgo de incendios, residentes, cazadores y grupos de protección animal sostienen que exterminar a la población no es la solución. Una petición contra el proyecto reunió más de 32,000 firmas.

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Por qué quieren eliminar los ciervos de la isla Catalina

Los ciervos mula no son originarios de Catalina. Fueron introducidos en la isla entre finales de la década de 1920 y comienzos de la de 1930 para la caza deportiva y, con el paso de las décadas, su población aumentó considerablemente.

Para la Catalina Island Conservancy, el problema está en lo que ocurre cuando los animales se alimentan.

Los ciervos consumen arbustos y otras especies vegetales autóctonas que tienen dificultades para recuperarse. En esos espacios pueden crecer posteriormente pastos invasores que se encienden y propagan el fuego con mayor rapidez, algo especialmente preocupante en una región expuesta a incendios forestales.

El plan para erradicar cerca de 2.000 ciervos mula (mule deer) en la isla Santa Catalina, California, ha recibido luz verde legal. Crédito: J.J. Gouin | Shutterstock

La organización, que administra aproximadamente el 88% de Santa Catalina Island, también sostiene que los ciervos contribuyen a la erosión, reducen la capacidad del suelo para retener agua y perjudican el hábitat de especies nativas.

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Cuándo comenzarán a matar a los ciervos

La primera operación está prevista para septiembre y octubre de 2026 en Middle Ranch. Los trabajos se realizarán principalmente durante la noche, desde unos 90 minutos antes del atardecer hasta aproximadamente 90 minutos después del amanecer. En esos horarios habrá restricciones para caminar o andar en bicicleta por sectores afectados, incluida parte del Trans-Catalina Trail.

La Conservancy afirma que los trabajos serán realizados por especialistas en manejo de fauna y que no se utilizarán armas de fuego a menos de 150 yardas de edificios.

Sin embargo, esta primera fase no equivale todavía a la eliminación inmediata de toda la población.

Según documentos citados por Los Angeles Times, la etapa de erradicación a mayor escala está prevista a partir de junio de 2027. El programa completo se extendería durante varios años.

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Un juez rechazó detener el proyecto

Grupos de cazadores y organizaciones opositoras demandaron al California Department of Fish and Wildlife y buscaron impedir que comenzaran las operaciones mientras se resolvía el litigio. Entre los demandantes están Safari Club International, California Deer Association y Coalition to Save Catalina Island Deer. Argumentan, entre otras cuestiones, que el proyecto no recibió la revisión ambiental adecuada.

El juez del Tribunal Superior de Los Ángeles Curtis A. Kin rechazó el pedido de una medida cautelar que hubiera detenido temporalmente el proyecto. Consideró que permitir las actividades iniciales no produciría el tipo de daño irreparable necesario para justificar la suspensión, teniendo en cuenta que la erradicación más amplia todavía no comenzará.

El 3 de septiembre, la Conservancy confirmó que seguiría adelante con las operaciones programadas.

Los ciervos mula fueron introducidos en la isla Catalina hace casi un siglo y hoy son el centro de un polémico plan de control poblacional. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

La polémica llegó hasta Gavin Newsom

La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, se convirtió en una de las figuras políticas más críticas del proyecto. Antes de la decisión judicial, Hahn pidió al gobernador Gavin Newsom que interviniera y solicitara suspender o revocar el permiso concedido para eliminar los animales.

Los opositores argumentan que los ciervos forman parte desde hace décadas del paisaje y de la identidad turística de Catalina. Es habitual encontrarlos incluso cerca de Avalon, la principal ciudad de la isla.

Una versión anterior del proyecto había provocado todavía más rechazo porque contemplaba utilizar tiradores desde helicópteros. En 2024, la Conservancy abandonó ese método y anunció que priorizaría alternativas terrestres.

Qué ocurrirá con los animales

El objetivo final continúa siendo eliminar la mayor parte de los ciervos de la isla. Sin embargo, una pequeña población que vive cerca de Avalon podría ser esterilizada en lugar de sacrificada, según el plan divulgado por la organización.

Parte de la carne obtenida durante las operaciones podrá destinarse al programa de recuperación del cóndor de California o entregarse a comunidades tribales. Los cadáveres situados cerca de carreteras o senderos serán retirados, mientras que algunos ubicados en zonas de difícil acceso podrían permanecer en el terreno y descomponerse naturalmente.

La Conservancy sostiene que examinó alternativas como anticonceptivos, esterilización masiva, cercas y décadas de caza recreativa, pero concluyó que ninguna permitiría reducir suficientemente la población.

El resultado será uno de los proyectos de control de fauna más polémicos de California: una especie que lleva cerca de un siglo en Catalina podría prácticamente desaparecer de la isla durante los próximos años.

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