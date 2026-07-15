Seis hombres arrestados por pesca furtiva de langosta en Los Ángeles

Seis hombres fueron arrestados como sospechosos de llevar a cabo pesca furtiva de langosta en aguas frente a la costa de Santa Mónica después de que la temporada de caza recreativa en el estado finalizó el 18 de marzo.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) informó este miércoles que los sujetos intentaron sustraer 34 langostas ocultas en bolsas de lona, mochilas y hasta en un cochecito de bebé.

La agencia estatal dijo que los detenidos utilizaron métodos sofisticados para capturar a las langostas, en una temporada en que su pesca está prohibida.

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Agentes de protección de la fauna silvestre, con la ayuda de perros policía entrenados para encontrar pesca prohibida, descubrieron el intento de sustraer las langostas, entre las que había hembras con huevecillos.

Todas las langostas se encontraban vivas, por lo que las autoridades las devolvieron de inmediato al océano.

Los sospechosos enfrentarían diversos cargos, como pesca de langosta fuera de temporada, el exceso del límite diario de captura de langosta, pesca de langosta de tamaño inferior al reglamentario, captura de langosta con anzuelo y sedal, y posesión de más del triple del límite diario de captura de langosta.

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De acuerdo con las autoridades estatales, los sujetos detenidos pueden hacerse acreedores a una multa de $1,000 dólares por cada infracción o a un año de cárcel en una prisión estatal.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre mantiene un especial cuidado en relación con la pesca furtiva de langosta espinosa para evitar la sobrepesca de estos ejemplares en California.

Las personas interesadas en pescar langostas deben contar con una licencia de pesca deportiva expedida por autoridades de California, así como con una Tarjeta de Informe de Langosta Espinosa.

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Además, deben cumplir con las normas estatales, que incluyen la captura de un máximo de siete langostas por día y pescar únicamente durante la temporada en la que está permitida esta actividad.

La temporada anual de pesca de langosta espinosa en California comienza alrededor de octubre y finaliza en marzo.

Los residentes pueden denunciar la caza furtiva de langosta, o cualquier otro tipo de delito contra la fauna silvestre, comunicándose con CALTIP al 888-334-2258, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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También pueden presentar una denuncia a través de la aplicación gratuita para teléfonos móviles “Tip411”.

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