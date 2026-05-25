Trabajadores avanzan en reparación de oleoducto tras fuga en Los Ángeles

Cuadrillas de trabajadores avanzaban en la reparación y limpieza que dejó la fuga de un oleoducto que ocurrió la madrugada del viernes 22 de mayo en el este de Los Ángeles.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California informó que se instalaron barreras de contención de petróleo en distintos puntos del río Los Ángeles después de que el hidrocarburo alcanzó a llegar hasta el extremo sur, cerca del puente de la autopista de la costa del Pacífico.

El ducto, por el que se envían miles de galones de petróleo crudo, sufrió una perforación cerca de la intersección de East César Chávez Avenue y North Eastern Avenue poco después de las 3:00 a.m. del viernes.

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De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), un equipo estaba perforando una línea de fibra óptica de seis pulgadas cuando perforó el oleoducto de 16 pulgadas.

El área de la intersección donde ocurrió el incidente permanece cerrada mientras los trabajadores avanzan en las labores de excavación y reparación del ducto.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California informó que se recuperó un total de 27 aves en el río Los Ángeles.

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Las aves fueron trasladadas al Centro de Cuidado y Educación de Aves Afectadas por Petróleo de Los Ángeles, en San Pedro, para que sean atendidas en su tratamiento de limpieza del hidrocarburo. No se reportó la muerte de alguna de las aves a causa del incidente.

Por el oleoducto dañado se envía petróleo crudo desde el área del Dodger Stadium hasta el puerto de Los Ángeles.

Se informó que el crudo derramado entró en el sistema de drenaje pluvial y en el cauce del río Los Ángeles, aunque funcionarios del condado aseguraron que el flujo se redujo el viernes a un “pequeño goteo”.

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De acuerdo con el capitán de bomberos del condado de Los Ángeles, Aaron Katon, el viernes, el petróleo se derramaba a un ritmo de unos cinco galones por segundo en el momento en que llegaron sus equipos.

El derrame de petróleo fue detenido en Rosecrans Boulevard, en Gardena, según informó el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

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