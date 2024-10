Acuerdo de $5.25 millones logra Huntington Beach por derrame de petróleo

La ciudad de Huntington Beach alcanzó un acuerdo de $5.25 millones de dólares por el incidente de derrame de petróleo crudo en el océano que ocurrió en octubre de 2021.

El abogado de la ciudad del Condado de Orange, Michael Gates, dijo que el acuerdo se logró con la compañía Amplify Energy, propietaria del oleoducto que derramó cerca de 25,000 galones del hidrocarburo frente a las costas de Huntington Beach.

Gates expresó que el dinero se destinará al fondo general de la ciudad y no se compartirá con otros que también demandaron a la compañía en relación con el incidente de 2021.

Sigue leyendo: Oleoducto involucrado en derrame de petróleo en 2021 en Huntington Beach vuelve a entrar en servicio

“Para ser claros, la ciudad no estará obligada a hacer ningún pago ni a ofrecer ninguna parte de estos $5.25 millones de dólares a ninguna otra parte que reclame pérdidas por el derrame de petróleo de 2021″, dijo el abogado de la ciudad.

Por el momento, no se ha informado cuál será el destino que tenga el dinero que obtuvo la ciudad de Huntington Beach con este acuerdo, un tema que ha dividido al concejo municipal.

Durante el anuncio del abogado Gates, tres miembros disidentes del consejo, Dan Kalmick, Rhonda Bolton y Natalie Moser, quienes no fueron bienvenidos en la conferencia de prensa, subieron al podio para intentar hacer declaraciones.

Sigue leyendo: $13 millones de dólares pagará compañía que opera oleoducto que ocasionó el derrame de petróleo frente a Huntington Beach en 2021

En el momento en que Kalmick se acercó para hablar, repentinamente el micrófono se apagó.

“Creemos que regalaron el dinero de los contribuyentes y los $5.25 millones de dólares que recibimos, que para eso recurrimos a un asesor externo. Todavía no sabemos cuál es la cifra neta que se le devolverá a la ciudad”, dijo Kalmick.

“Esa no es la cifra bruta, no es la cifra neta y, por lo tanto, todavía tenemos que pagar Code Four. Lo que acordamos contractualmente (con Code Four) es $4.99 millones de dólares, por lo que los contribuyentes de la ciudad no reciben nada de este acuerdo”, agregó.

Sigue leyendo: Nueva mancha de aceite fue detectada en el océano frente a las costas del sur de California

Code Four es la agencia detrás del Pacific Airshow, cuyo último día en 2021 fue cancelado después de que se descubrió el derrame de petróleo.

Gates declaró a la cadena ABC que, hasta el momento, se hizo un pago de $1.99 millones de dólares a Code Four, junto con la primera cuota de $500,000 dólares, una cantidad que se pagará anualmente hasta que se cubran en su totalidad los casi $5 millones de dólares.

El abogado de la ciudad de Huntington Beach expresó que todavía se estaba negociando la cantidad que se le pagaría al asesor externo contratado para llegar al acuerdo de conciliación con Amplify Energy.

Sigue leyendo:

· Brillo de hidrocarburo en el océano pudo deberse a obras de reparación en oleoducto, indicaron autoridades

· Guardia Costera investiga carguero que presuntamente causó derrame de petróleo en el sur de California

· A una semana del derrame de petróleo, vuelven a abrir las playas en Huntington Beach