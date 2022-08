$13 millones de dólares pagará compañía que opera oleoducto que ocasionó el derrame de petróleo frente a Huntington Beach en 2021

La compañía que opera un oleoducto submarino que se rompió el año pasado y derramó 25,000 galones de petróleo en el océano frente a las playas de Huntington Beach acordó pagar casi $13 millones de dólares para resolver una acusación penal federal por el derrame, anunciaron los fiscales.

Como parte del acuerdo, Amplify Energy Corp. y dos de sus subsidiarias se declararán culpables de violar la Ley Federal de Agua Limpia, según la Oficina del Fiscal Federal.

Junto con la declaración de culpabilidad, Amplify y las subsidiarias Beta Operating Co. y San Pedro Bay Pipeline Co. pagarán una multa de $7.1 millones de dólares y $5.8 millones de dólares para reembolsar varios programas federales afectados por el derrame ocurrido en octubre de 2021.

Se espera que las compañías se declaren formalmente culpables en una próxima fecha en Santa Ana por un cargo de delito menor de descarga negligente de petróleo en la Bahía de San Pedro. El juez federal de distrito David O. Carter tendrá la última palabra sobre si acepta o rechaza los términos de la declaración de culpabilidad.

Además de las multas, las empresas también pasarían cuatro años en libertad condicional y se les exigiría realizar una serie de cambios operativos, incluida una mejor capacitación, la instalación de un nuevo sistema de detección de fugas y el cumplimiento de los requisitos de notificación.

“Este derrame de petróleo afectó a numerosas personas, empresas y organizaciones que utilizan las aguas costeras del sur de California. Las empresas involucradas ahora están aceptando su responsabilidad por conducta criminal y están obligadas a realizar mejoras significativas que ayudarán a prevenir futuros derrames de petróleo”, dijo la fiscal federal interina Stephanie S. Christensen en un comunicado.

El presidente y director ejecutivo de Amplify, Martyn Willsher, dijo en un comunicado que la compañía se aseguró desde el principio de que estaba trabajando en cooperación con las diversas agencias que investigan este incidente.

El jueves, la compañía anunció que había llegado a un acuerdo sobre una demanda presentada en su contra por parte de pesquerías, dueños de propiedades y otras empresas afectadas por el derrame. No se divulgaron los términos del acuerdo, pero Amplify insistió que resolvería todos los reclamos civiles contra la empresa y sus subsidiarias.

“Nos complace haber llegado a un acuerdo en principio con respecto al litigio civil resultante del incidente del oleoducto del sur de California en octubre pasado”, dijo Willsher.

“Aunque no podemos proporcionar detalles adicionales en este momento, negociamos en buena fe y creemos que hemos llegado a una resolución razonable y justa. Continuaremos persiguiendo enérgicamente nuestros reclamos sustanciales por daños y perjuicios contra los barcos que chocaron contra nuestro oleoducto y el Marine Exchange of Southern California que no nos notificó sobre los golpes de ancla”, agregó.

El acuerdo alcanzado con las empresas y los propietarios será cubierto por las aseguradoras de Amplify, según la empresa.

En julio, el Condado de Orange aceptó casi $1 millón para resolver su parte del litigio por el derrame de petróleo, cubriendo la respuesta de emergencia y los esfuerzos de limpieza.

El oleoducto, que se usa para transportar petróleo crudo desde varias plataformas de perforación en alta mar hasta una planta de procesamiento en Long Beach, comenzó a tener fugas la tarde del 1 de octubre de 2021, pero las empresas continuaron bombeando petróleo a través de la línea hasta la mañana siguiente, dijeron las autoridades el año pasado.

Amplify presentó una demanda propia en febrero contra un par de compañías navieras que operaban embarcaciones que se cree que golpearon y arrastraron el oleoducto con sus anclas.

En total, alrededor de 25,000 galones de petróleo se filtraron al océano desde la tubería rota de 16 pulgadas, que está sumergida a unas 4.7 millas al oeste de Huntington Beach.

Las investigaciones federales indicaron que el oleoducto parecía haber sido dañado por el ancla de un barco, probablemente perteneciente a una de las docenas de barcos de carga que se atrasaron durante un período de meses fuera de los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

