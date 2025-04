Alexis Vega reconoce que tuvo que ser más profesional en Chivas

Alexis Vega vive un resurgir en el Clausura 2025 con Toluca y, en entrevista con ESPN, reconoció lo que muchos intuían: durante su etapa con Chivas le faltó profesionalismo y cayó en una zona de confort.

El mexicano, con nueve goles en el torneo y como una de las figuras de la Liga MX, el delantero de 27 años asegura que su cambio de mentalidad ha sido clave para recuperar su mejor versión.

“Llegué a Chivas en un momento en el que me relajé. Estaba en una zona de confort y no fui lo profesional que debía ser. Pero ahora en Toluca he madurado mucho, he trabajado para mí mismo, y eso se nota”, declaró Vega con autocrítica.

El atacante rojiblanco explicó que aspectos como la alimentación, el descanso y el fortalecimiento físico han sido determinantes para su buen rendimiento actual, especialmente tras superar molestias en la rodilla que venía arrastrando.

Desde su regreso a los Diablos Rojos, asegura que cambió el chip por completo y que ahora disfruta nuevamente del fútbol.

Toluca, el impulso que necesitaba

Vega atribuye su renacer futbolístico al entorno positivo que ha encontrado en Toluca, tanto dentro del vestidor como en la afición.

“Estoy siendo muy feliz aquí. El equipo me ha arropado súper bien y creo que poco a poco estoy mostrando mi mejor versión”, añadió.

El delantero también fue claro al señalar que en Chivas la falta de competencia interna afectó su nivel, algo que no lo motivaba a exigirse al máximo.

“Sabía que era difícil que trajeran a alguien en mi posición, y eso me hizo caer en la comodidad. Sentía que iba a jugar sí o sí, y eso terminó afectando mi mentalidad”, confesó.

El Mundial 2026, en la mira

Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, Alexis Vega tiene claro que su momento actual puede abrirle nuevamente las puertas de la Selección Mexicana. El atacante sabe que la clave será mantener el nivel y no bajar los brazos.

“El Mundial es de momentos. Lo vimos con Luis Chávez en el pasado, cómo apretó al final y terminó siendo importante. Hay que llegar en buen estado y estar listos para cualquier oportunidad”, mencionó, haciendo alusión también a su participación en Qatar 2022.

