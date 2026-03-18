Funcionarios sacrifican a osa madre tras ataque en Los Ángeles

Una osa madre fue sacrificada este martes por funcionarios de vida silvestre de California después de que dos personas fueron atacadas en la ciudad de Monrovia, en el condado de Los Ángeles.

Conocida por los vecinos de la zona como “Blondie”, la osa había estado viviendo durante varias semanas debajo de una residencia en Oakglade Drive junto con sus dos oseznos.

De acuerdo con funcionarios del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) habían estado vigilando al animal para intentar atraparlo después de recibir un reporte de un incidente que ocurrió el sábado, cuando una mujer que paseaba a su perro sufrió arañazos en la pierna por la osa madre.

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La policía dijo que la víctima se encontraba caminando con su perro cerca de las faldas de las montañas de Monrovia cuando un oso se le acercó, causándole algunas heridas leves en la rodilla.

“La mujer, el perro y el oso estaban prácticamente frente a frente. Ella gritaba, el perro ladraba sin parar y el oso se mantenía firme. Creo que ya le había arañado la pierna”, relató a la cadena KTLA Jim, un vecino que fue testigo del incidente.

El encuentro llamó la atención de los funcionarios del CDFW, quienes creyeron que se trataba del mismo animal que pudo haber estado involucrado en un ataque anterior que ocurrió en junio del año pasado, cuando un hombre que estaba sentado en el porche de una casa fue atacado en el mismo vecindario.

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Hace nueve meses, los funcionarios del CDFW intentaron localizar al oso, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, obtuvieron muestras de su ADN del hombre herido.

La agencia dijo que el ADN recuperado de la osa capturada el fin de semana coincidía con el del animal involucrado en el incidente de junio de 2025.

Los agentes capturaron a la osa madre y la sedaron para retirarla del vecindario, junto con los dos oseznos.

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Sin embargo, la agencia estatal tomó la decisión de que la osa fuese sacrificada humanitariamente este martes después de ser considerada como una amenaza para la seguridad pública.

Funcionarios de la ciudad de Monrovia aseguraron que hicieron el intento de salvar la vida de la osa madre.

“El Ayuntamiento de Monrovia solicitó y presionó para que la osa y sus crías fueran trasladadas al Boque Nacional Ángeles, pero la decisión nunca le correspondió al Ayuntamiento”, dijo el administrador municipal de Monrovia, Dylan Felk, en un comunicado.

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“Para cuando pudimos hablar con los funcionarios estatales involucrados en la toma de decisiones, la determinación de sacrificarla ya estaba tomada“, añadió Felk.

Algunos de los residentes de Monrovia consideraron que la osa lo único que intentaba hacer era proteger a sus dos cachorros y tienen la creencia de que las autoridades pudieron haber hecho algo más para que los oseznos pudieran seguir junto a su madre.

Los dos oseznos fueron trasladados a un centro de rehabilitación de fauna silvestre y se espera que sean liberados en su hábitat natural cuando sean mayores.

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