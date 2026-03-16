Capturan a familia de osos tras ataque a mujer en el condado de Los Ángeles

Una familia de osos fue capturada este domingo en el condado de Los Ángeles un día después de que un oso atacara a una mujer que estaba paseando a su perro en el área de la ciudad de Monrovia.

El Departamento de Policía de Monrovia dijo que el incidente ocurrió aproximadamente a las 9:20 a.m. del sábado cerca de la intersección de Oakglade Drive y Ridgeside Drive.

De acuerdo con los reportes, la mujer sufrió heridas leves cuando un oso la atacó en la pierna, con arañazos en la parte posterior de la rodilla.

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La policía de Monrovia informó que la mujer fue hospitalizada después del encuentro con el oso y se encuentra fuera de peligro.

Este domingo, después de varios intentos para atraer a una familia de osos que vive debajo de una casa de la zona, poco después de las 6:00 p.m. los funcionarios del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) capturaron a una osa grande y dos oseznos.

Las autoridades estatales dijeron que se llevarían a cabo algunas pruebas para determinar si la osa madre fue quien atacó el sábado a la mujer.

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“Llevamos aquí 22 años, y no recuerdo ningún encuentro entre humanos y osos que terminara en lesiones. Nos parte el corazón, porque eso no es lo que sucede aquí. Todos somos muy precavidos”, dijo Ashlie Howie-Storms, quien se dedica a documentar avistamientos de osos en el área.

Los agentes del CDFW sedaron a la osa madre y la subieron sobre una lona en un vehículo del departamento, mientras que los dos oseznos fueron transportados en una jaula metálica.

De acuerdo con el residente Henry Franco, la familia de osos había estado viviendo debajo de su propiedad durante dos meses, y mencionó que había estado observando a los dos oseznos desde su nacimiento.

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“Supongo que se podría decir que soy amigo de la familia de los osos“, dijo Franco en una entrevista con la cadena CBS.

A pesar de lamentar la agresión que padeció la mujer, el vecino de Monrovia no ocultó el profundo dolor al saber que se habían llevado a la familia de osos.

“Son animales salvajes, pero tenemos que compartir el mundo con ellos, lo cual es maravilloso, porque son criaturas increíbles”, agregó Franco.

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Si las pruebas determinan que la madre osa capturada y el oso que atacó a la mujer son el mismo ejemplar, los funcionarios de vida silvestre dijeron que podría ser sacrificada.

Los vecinos de Monrovia lamentaron que el incidente pudiera terminar de esa manera, pero mencionaron que la osa únicamente estaba protegiendo a sus dos oseznos, por lo que mantienen la esperanza de que la familia pueda ser trasladada a un lugar más seguro.

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