Aspirante republicano John Cox usa a gigantesco oso para hacer campaña contra Gavin Newsom

Un empresario del área de San Diego llamado John Cox que aspira a ser gobernador de California, hizo campaña política este martes en un evento al que llevó un gigantesco oso como parte de su gira.

El republicano John Cox había sido criticado por su acto de propaganda de la semana pasada en Sacramento, al aparecer con el oso kodiak llamado “Tag”, de casi 1,000 libras de peso. Pero de todos modos llevó al oso al evento del martes en Shelter Island Drive, en San Diego.

The “Meet the Beast Bus Tour” is here in San Diego and so is the infamous Tag! 🐻 @BeastJohnCox @fox5sandiego pic.twitter.com/mBRiIcgltO

— Jacqueline Sarkissian (@JSarkissian) May 11, 2021