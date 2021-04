Caitlyn Jenner se lanza a gobernación de California, con mensaje anti restricciones COVID

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Caitlyn Jenner, ex atleta olímpica Republicana, anunció hoy su candidatura a la gobernación de California contra el actual líder regional Gavin Newsom (D), quien enfrenta unos comicios revocatorios este año.

Las elecciones para gobernador de California se llevarán a cabo el 8 de noviembre de 2022. Se prevé que el actual líder Newsom se enfrente a una elección revocatoria este año, que determinará el titular para las elecciones de 2022. Ya hay 14 candidatos Republicanos en la contienda primaria, incluyendo ahora a Jenner.

“La candidatura de Jenner representa una de las propuestas más destacadas para un cargo público por una persona abiertamente transgénero en Estados Unidos”, destacó The New York Times.

“Nuestra campaña estará impulsada por los californianos comunes que merecen un liderazgo que les rinda cuentas, no los intereses especiales de Sacramento (la capital política del estado). ¡Dona hoy y únete a la lucha!”, escribió Jenner esta mañana al anunciar su candidatura en Twitter.

Jenner, de 71 años, tiene un equipo de destacados estrategas Republicanos detrás de ella, informó Axios. Entre ellos, Tony Fabrizio, un encuestador que trabajó en las campañas de 2016 y 2020 del ex presidente Donald Trump, y Steven Cheung, ex asesor de la Casa Blanca de ese gobierno, y quien formó parte del equipo del ex actor Arnold Schwarzenegger durante la exitosa elección revocatoria de 2003.

Brad Parscale, ex director de campaña de Trump y amigo personal de Jenner, ayudó a formar su equipo, aunque no planea asumir un papel oficial en este caso, destacó New York Post. “Ella se postula como alguien socialmente liberal y fiscalmente conservador”, comentó un asesor no identificado.

En un comunicado, Jenner criticó a Newsom por su “encierro demasiado restrictivo” durante la pandemia de COVID-19 y se quejó de que los impuestos del estado son “demasiado altos”.

“Durante la última década, hemos visto el destello del Estado Dorado (Golden State) reducido por el gobierno de un solo partido que coloca la política sobre el progreso y los intereses especiales sobre las personas”, afirmó Jenner. “Sacramento necesita un líder honesto con una visión clara”.

Las especulaciones sobre su candidatura aumentaron a principios de este mes cuando Newsom vio caer sus índices de aprobación como resultado de su manejo de la crisis del coronavirus. Cuando se le preguntó sobre el potencial de Jenner en ese momento, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió: “Ciertamente daríamos la bienvenida a la libertad de cualquier ser humano que participe en el proceso democrático para postularse para un cargo, incluidos, por supuesto, los miembros transgénero de nuestra sociedad”.

Caitlyn Marie Jenner nació como Bruce Jenner el 28 de octubre de 1949 en Mount Kisco (NY) y así fue conocida hasta cambiar de género en junio de 2015. Fue el campeón estadounidense en el evento de decatlón masculino en 1974, y dos años después ganó la medalla de oro en las Juegos Olímpicos de Montreal, estableciendo una tercera marca mundial sucesiva. Luego se dedicó al mundo de la TV y los negocios.

Breaking News: Caitlyn Jenner, the Republican former Olympian and prominent transgender activist, is set to run for California governor, those close to her said.https://t.co/nIpClQvXPz — The New York Times (@nytimes) April 23, 2021

Our campaign will be powered by everyday Californians who deserve leadership that is accountable to them, not the special interests in Sacramento.

Donate today and join the fight! https://t.co/lNGPyr1dxu #RecallGavin — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021