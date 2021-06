Aguerrida adolescente hispana que empujó a un oso para salvar a sus perros cuenta cómo lo hizo

La adolescente del sur de California que fue vista empujando a un oso en un video que dio la vuelta al mundo dijo este miércoles que no lo volvería hacer. Su intención fue salvar a sus perros. Y lo consiguió. Pero para ello puso su vida en peligro.

“Yo estaba como, ‘Dios mío, hay un oso y se está llevando a mi perro. Lo está levantando del suelo “, dijo Hailey Moriniconiconii en una entrevista con NBC Los Angeles. “En esa fracción de segundo, decidí empujar al oso, como si nada, aparentemente”, añadió. “Agarré a mi otro perro y me fui”, relató.

Las imágenes de una cámara de seguridad capturaron el momento en el que, poco después de las 2:30 de la tarde del lunes, un oso marrón y dos crías caminaban por el muro de ladrillos del backyard de la joven en Bradbury. Tres de los perros de la familia empezaron a ladrarles y la familia, que estaba haciendo labores de jardinería al otro lado de la propiedad escuchó los ladridos.

En el video se ve cómo el oso golpea un par de veces a los perros antes de que la adolescente apareciera en escena para salvar a sus mascotas empujando al animal salvaje a la casa de los vecinos. El oso cayó en la casa de los vecinos, asomó la cabeza de nuevo al patio de Hailey y finalmente se encontró con sus crías y se fueron.

A 17-year-old wasted no time fending off a huge bear, pushing it off a wall, before it could get to dogs—including her mother's service dog—in her backyard. https://t.co/5rjCTRJ8uH pic.twitter.com/6dJ14fLy2y

— ABC News (@ABC) June 1, 2021