Mujer del norte de California muere por la mordedura de serpiente

Una mujer del norte de California falleció a causa de la mordedura de una serpiente, que representa el tercer residente del estado que muere por esta causa en lo que va de 2026.

La víctima, una mujer de 78 años que no fue identificada por la oficina del sheriff del condado de Mendocino, fue mordida varias veces por un reptil venenoso el 8 de abril en una propiedad rural en Redwood Valley.

Los servicios de emergencia trasladaron a la mujer a un hospital local en el área de Ukiah, pero falleció el 10 de abril a causa de los efectos del veneno de la serpiente.

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De acuerdo con la investigación, la mujer fue mordida tres veces por una serpiente venenosa y en el hospital recibió el tratamiento para este tipo de ataque, pero su salud se deterioró, hasta que falleció a las 9:30 a.m. del 10 de abril.

La autopsia de la mujer se llevó a cabo el 15 de abril y se determinó que la causa del fallecimiento fue problemas de coagulación sanguínea e intoxicación por envenenamiento por mordedura de serpiente, según informó la oficina del sheriff.

El subjefe forense y el patólogo de la Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino dictaminaron que se trató de una muerte accidental.

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Hasta el momento, no se ha identificado la especie de la serpiente que atacó a la mujer en Redwood Valley.

En California, el promedio habitual es que ocurra la muerte de una persona por mordedura de serpiente al año. Sin embargo, en lo que va del año, se han registrado tres casos.

Un hispano de Costa Mesa, identificado como Julián Hernández, de 25 años, falleció el 4 de marzo después de permanecer hospitalizado por más de un mes tras sufrir la mordedura de una serpiente de cascabel mientras practicaba ciclismo de montaña en Quail Hill Trailhead, en Irvine, el 1 de febrero.

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En el condado de Ventura, la hispana Gabriela Bautista, de 46 años, murió el 19 de marzo como consecuencia de la intoxicación por veneno de serpiente de cascabel cinco días después del ataque, mientras hacía senderismo en el Parque Regional Wildwood.

A pesar de que en Estados Unidos ocurren entre 7,000 y 8,000 casos al año de personas por mordedura de serpientes venenosas, solo fallecen alrededor de cinco personas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

De acuerdo con los expertos, los avistamientos de serpientes de cascabel aumentan a finales del verano, pero en California los incidentes se han disparado a causa de las recientes olas del calor.

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El Departamento de Pesca y Vida Silvestre instó a los residentes a que extremen las precauciones en senderos al aire libre, con algunos consejos en caso de tener un encuentro con una serpiente venenosa:

Mantenerse alerta

Usar botas resistentes y pantalones largos holgados. No usar sandalias ni chanclas en zonas con maleza.

y pantalones largos holgados. No usar sandalias ni chanclas en zonas con maleza. Mantenerse en los senderos bien marcados y evitar la hierba alta, las malas hierbas y la maleza densa.

y evitar la hierba alta, las malas hierbas y la maleza densa. Revisar si hay rocas o troncos antes de sentarse.

antes de sentarse. Sacudir los sacos de dormir y las tiendas de campaña antes de usarlos.

y las tiendas de campaña antes de usarlos. Informar a otros sobre el lugar al que vas , cuándo piensas regresar y llevar un teléfono celular.

, cuándo piensas regresar y llevar un teléfono celular. Hacer senderismo con un acompañante siempre que sea posible.

siempre que sea posible. No tomar palos en el agua , ya que las serpientes de cascabel pueden nadar.

, ya que las serpientes de cascabel pueden nadar. No dejar sueltos a los perros sin correa .

. No intente tocar ni manipular una serpiente, viva o muerta, ya que las serpientes de cascabel todavía pueden inyectar veneno poco después de morir.

En caso de que usted o su acompañante sufran la mordedura de una serpiente:

Mantener la calma , pero actuar con rapidez.

, pero actuar con rapidez. Retirar los objetos que puedan comprimir la hinchazón , como relojes, anillos o zapatos.

, como relojes, anillos o zapatos. Trasladar a la víctima al centro médico más cercano .

. No aplicar un torniquete ni cubrir la zona de la mordedura con hielo.

ni cubrir la zona de la mordedura con hielo. No cortar la herida con un cuchillo o navaja ni usar la boca para succionar el veneno.

ni usar la boca para succionar el veneno. Si su mascota sufrió una mordedura de serpiente de cascabel, consulte con un veterinario sobre las opciones de vacunas con antídoto.

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