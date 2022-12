Mortífera mamba negra emerge del árbol de Navidad en una fiesta familiar en Sudáfrica

Una familia de Sudáfrica vivió momentos de terror en una fiesta previa la Navidad cuando del árbol de Navidad salió una mortífera serpiente mamba negra.

Según contó en su Facebook el cazador de serpientes Nick Evans, quien fue contactado para hacerse cargo, la serpiente se encontraba afuera de la casa cuando fue asustada por el jardinero y se introdujo en la propiedad para esconderse cerca del árbol navideño.

“Papá Noel me dejó un regalo de Navidad anticipado, aunque no en mi casa, no, bajo el árbol de Navidad de otra persona en Queensburgh”, escribió Evans.

De acuerdo con el relato del cazador de serpientes, tras ingresar e la casa, la serpiente subió al árbol de Navidad y a una pequeña repisa que había sobre él. Luego, volvió a deslizarse por el árbol y se escondió al pie de este, detrás de un altavoz.

“Ojalá me hubiera esperado en el árbol. Habría hecho unas fotos muy chulas”, bromeó Evans.

El cazador de serpientes reveló que tomó al animal con unas pinzas para ponerlo en el suelo del salón y sujetarlo por la cabeza para después sacado de la casa.

Agregó que el espécimen mide unos 2, 2 metros a pesar de que le falta también un poco de cola. Destacó que la serpiente era bastante relajada, a pesar de su terrible experiencia en la casa de la familia.

Sobre la familia, Evans dijo que los miembros de esta estaban bastante sorprendidos por el hallazgo de la serpiente cerca de su árbol de Navidad.

Una especie muy peligrosa

La mamba negra es la segunda serpiente venenosa más larga del mundo, por detrás de la cobra rey, y puede llegar a medir casi tres metros.

Su mordedura, que puede tener un índice de mortalidad del 100% si no se trata, puede liberar una neurotoxina capaz de matar a un ser humano en 20 minutos.

