Hispano del condado de Orange fallece tras mordedura de serpiente de cascabel

Un hispano del condado de Orange falleció como consecuencia de una mordedura de serpiente de cascabel mientras practicaba ciclismo de montaña en el área de Irvine.

Julián Hernández, de 25 años, residente de Costa Mesa, murió el 4 de marzo después de permanecer hospitalizado por más de un mes tras sufrir la mordedura del reptil, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

Aproximadamente a las 11:00 a.m. del 1 de febrero, Hernández estaba andando en bicicleta en Quail Hill Trailhead cuando fue atacado por la serpiente de cascabel.

Sigue leyendo: Hombre recibe por correo paquete con serpiente de cascabel viva en el Condado de San Bernardino

Tras ser mordido, Julián se subió a su bicicleta para intentar encontrar ayuda médica, pero el esfuerzo físico provocó que el veneno actuara rápidamente, por lo que perdió el conocimiento, según la Tropa 106 de los Eagle Scouts, en Costa Mesa.

Hernández fue trasladado a un hospital, donde entró en coma y permaneció en la unidad de terapia intensiva hasta que ocurrió su fallecimiento, el 4 de marzo.

Consultado por la cadena KTLA, el Dr. William Woo, de Kaiser Permanente, dijo que el veneno de una mordedura de serpiente de cascabel puede propagarse rápidamente por el cuerpo.

Sigue leyendo: Mortífera mamba negra emerge del árbol de Navidad en una fiesta familiar en Sudáfrica

“Una mordedura de serpiente con veneno de cascabel causa un estrés considerable en el cuerpo“, expresó Woo.

“Puede causar la falla de un órgano, puede ser grave y sabemos que el tratamiento eficaz es el antídoto, y cuanto antes se administre, mejor será para los pacientes. Puede causar una cantidad considerable de problemas en el cuerpo”, agregó el médico.

Residentes de Irvine que frecuentan los senderos de Quail Hill quedaron preocupados después de enterarse de la muerte del hombre hispano. Los vecinos dijeron que es frecuente el avistamiento de serpientes y otros animales salvajes en la zona.

Sigue leyendo: Pitón ataca a un niño de 5 años y lo arrastra hacia el fondo de una piscina

“Intento ser cauteloso, estar alerta y no uso auriculares mientras ando en bicicleta. Por suerte, hay corredores y ciclistas que te avisan si ven algo“, dijo Kevin Ly, corredor que frecuenta Quail Hill.

El Dr. Woo dijo que, si una persona sufre una mordedura de serpiente de cascabel, lo más importante es buscar ayuda de emergencia lo antes posible. Aclaró que se debe evitar succionar el veneno o crear un torniquete.

“Intentar mantener la calma, mantener un ritmo cardiaco bajo y tranquilo, y mantener la zona de la mordedura en una posición neutra y relajada es lo mejor que puede hacer. No retrase la atención hospitalaria, que es de suma importancia”, expresó el especialista médico.

Sigue leyendo: VIDEO: una mujer es salvajemente atacada por una serpiente

Las serpientes de cascabel suelen encontrarse bajo los rayos del sol cerca de rocas, troncos o áreas abiertas. Pueden verse en desiertos, montañas, praderas y playas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las muertes por mordeduras de serpientes son poco frecuentes.

Pese a que se reportan entre 7,000 y 8,000 casos de mordedura de serpientes al año en Estados Unidos, solo fallecen unas cinco personas.

Sigue leyendo: Mujer descubre serpiente dentro de bolsa de palomitas de maíz en supermercado de Virginia

Familiares de Julián Hernández crearon una página de GoFundMe para solicitar donaciones para el pago del funeral del hispano.

Sigue leyendo:

· Policía de Pensilvania dispara y mata a serpiente de 15 pies de largo que estrangulaba el cuello de un hombre

· Hombre compra lechuga en supermercado y le aparece una serpiente venenosa

· Capturan una pitón de casi 19 pies en Miami, la mayor serpiente jamás vista en Florida