VIDEO: una mujer es salvajemente atacada por una serpiente

Tratar de manejar a animales salvajes puede ser muy peligroso e incluso causar daños a quien lo intenta, como fue el caso de una cuidadora de animales que fue atacada salvajemente por una serpiente en Australia.

En redes sociales se hizo viral un video en el que se ve cómo una cuidadora de animales de nombre Traci Roach es mordida por una pitón reticulada, que rápidamente se enrolló en el brazo de la mujer poniendo su vida en riesgo.

El video original fue difundido por la compañía australiana Snake Catcher Victoria, que rescata serpientes en zonas habitadas para luego regresarlas a su habitad.

En el material audiovisual se ve cómo la mujer víctima de la serpiente se muestra confiada y pide en un principio que no intervengan sus compañeros. Sin embargo, rápidamente comienza a sangrar y su extremidad comienza a cambiar de color por la presión que ejerce el reptil.

El incidente ocurrió cuando la mujer destapó el terrario y esta se abalanzó sobre ella para morderla. Tras el ataque, el pitón comenzó a enroscarse en el brazo de la mujer. Incluso la persona que estaba grabando le ofreció ayuda, pero la cuidadora le pidió que no dejara de registrar lo que estaba sucediendo.

Sin daños de gravedad

Aunque en el video se ve un ataque impactante de la serpiente y sangre saliendo del brazo de la cuidadora, lo cierto es que ninguna de las dos protagonistas de este incidente resultó con daños de gravedad.

De acuerdo con Snake Catcher Victoria, el animal fue retirado sin que sufriera daño y la mujer fue rápidamente atendida para curar sus heridas.

Horas después del ataque, la misma mujer contó su experiencia a través de una de sus redes sociales.

?Actualización de 24 horas después de la mordedura de serpiente: los nudillos han desaparecido casi por completo tras la hinchazón y un dedo sigue entumecido. Si la sensación no vuelve en un par de semanas voy a empezar a preocuparme, pero no creo que vayamos a tener que amputar. Me siento muy querido con toda la preocupación, pero quiero dejar muy claro que esto era 100% mi culpa?, aseguró la mujer en su cuenta de Facebook.

