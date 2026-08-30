Lanzan campaña de preparación contra incendios enfocada en comunidades diversas en California

Durante el pico de la temporada de incendios forestales, la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES), presentó la nueva iniciativa Ready California acompañada de un conjunto de recursos multilingües para que las comunidades de mayor riesgo, y las más diversas, se protejan.

“Contamos con mensajes multilingües sobre preparación ante incendios, evacuaciones, suscripción a alertas y cómo identificar las rutas de salida durante un incendio activo”, dijo Davina Mapes, vocera de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES), durante la videoconferencia “Reparación ante incendios forestales y resiliencia comunitaria: lo que las diversas comunidades de California necesitan saber”, organizada por American Community Media (ACoM).

Maps señaló que la nueva iniciativa de Ready California es para ayudar a las personas a comprender los riesgos de su zona, elaborar un plan y una mochila de emergencia, suscribirse a sistemas de alerta y saber cómo actuar cuando cada minuto cuenta.

Para lograrlo, dijo, han creado una red estatal de organizaciones comunitarias, gobiernos tribales y equipos comunitarios de respuesta ante emergencias para fomentar la resiliencia e impulsar una nueva cultura de preparación ante desastres. “

Nos basamos en la retroalimentación directa de socios comunitarios que nos ayudaron a moldear nuestros mensajes y a identificar qué recursos necesitan realmente las comunidades”.

Pero además durante una investigación, encontraron que los californianos comprenden en general los riesgos de un desastre y reconocen la importancia de estar preparados.

Dijo que la gente necesita listas numeradas con acciones sencillas y específicas para que la preparación parezca algo alcanzable.

“Nuestra nueva iniciativa Ready California sobre incendios forestales, acompañada de un conjunto de recursos multilingües está disponible para las comunidades en el sitio web ready.ca.gov. Coordinación y comunicación

Matt Notley de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) dijo que en plena temporada alta de incendios forestales, cada día surgen nuevos focos en todo el estado.

“Estos incidentes pueden amenazar rápidamente a las comunidades y poner a prueba los recursos locales, por lo que requieren una actuación rápida y coordinada”, dijo.

“La comunicación clara dentro de la comunidad antes de que se inicie un incendio es una de las herramientas de preparación más importantes con las que contamos, ya que la respuesta de California ante los incendios forestales se basa en la coordinación”.

Dijo que por ello, la función de Cal OES es conectar a los organismos que participan en la respuesta ante emergencias en California antes, durante y después de los desastres; y facilitarles los recursos necesarios en el momento y lugar donde más se requieran.

“Supervisamos el Sistema de Ayuda Mutua para Incendios y Rescate de California que conecta a más de 1000 agencias locales de bomberos y permite a California disponer de más de 1000 camiones de bomberos y otros equipos de dichas agencias”.

Dijo que cuando un incendio supera la capacidad de respuesta de una comunidad, ayudan a trasladar a bomberos, camiones y otros equipos vitales entre distintas jurisdicciones hacia las zonas donde más se necesitan.

“El sistema permite escalar rápidamente desde una respuesta local a una operación de alcance regional o estatal, garantizando al mismo tiempo que las comunidades conserven los recursos que necesitan en sus propias localidades”.

Dijo que en lo que va de 2026, han aprobado 46 solicitudes de condados para el despliegue previo de recursos y personal ante condiciones meteorológicas propicias para incendios.

“El año pasado, en 2025, nuestra división de bomberos y rescate destinó aproximadamente $61,000 millones para apoyar este despliegue previo de las agencias locales, lo cual puede incluir camiones de bomberos, camiones cisterna, brigadas de tierra y personal de despacho”.

Indicó que gracias a la inversión continua del gobernador y de la legislatura que supera los $100 millones, Ready California rrespalda una red estatal de organizaciones comunitarias que, a su vez, apoyan a gobiernos tribales, equipos comunitarios de respuesta a emergencias y otros socios locales.

“Estos mensajeros de confianza realizan actividades de difusión en los idiomas de la comunidad, organizan eventos de preparación, ayudan a los hogares a crear planes de emergencia, explican la terminología de evacuación y conectan a los residentes con los sistemas de alerta locales”.

Hizo ver que los materiales de Ready California están disponibles en hasta 25 idiomas.

Las organizaciones comunitarias

Steven Vera del Disability Services and Legal Center (DSLC) en Santa Rosa dijo que se enfocan en comunidades a las que tradicionalmente no se llega mediante los canales habituales de comunicación de emergencia.

Por eso, dijo que han comprobado que contactar a las personas mediante mensajes de texto y llamadas y dejar un mensaje de voz si no responden resulta muy útil.

“En última instancia, una preparación eficaz ante desastres va más allá de la seguridad; se trata de proteger la independencia y la dignidad de las personas, asegurándose de que todos tengan la oportunidad de prepararse y responder”.

Omaira Baptista, educadora comunitaria y coordinadora de Promotoras de Up Valley Family Centers que operan en los condados de Napa y Lake, dijo que atienden a poblaciones muy vulnerables: inmigrantes, trabajadores agrícolas, adultos mayores, personas con dominio limitado del inglés y personas con discapacidad.

“Al hablar de nuestra experiencia con los incendios forestales, ayudar a nuestra comunidad durante el incendio Glass Fire me enseñó que la verdadera preparación no consiste solo en tener planes sobre el papel, sino en estar presentes y apoyarnos mutuamente”.

A través de esta experiencia, comprendió que el mayor temor de las personas no es solo el fuego en sí, sino sentirse solas y desinformadas.

“Gracias a las herramientas de la iniciativa Listos California, comprobamos que, cuando explicamos pasos sencillos en su propio idioma, el miedo se transforma en fortaleza”.

Precisó que enseñan a las familias a tomar decisiones por sí mismas y por sus seres queridos antes, durante y después de una emergencia en una zona rural expuesta a un riesgo constante de incendios forestales, por lo que la preparación ante emergencias es clave.

La preparación

Diana Crofts-Pelayo, subdirectora de comunicaciones de la Oficina del Gobernador de California, dijo que la preparación no puede comenzar cuando ya ha ocurrido un desastre.

“Por eso el gobernador Newsom creó Listos California (una iniciativa que es parte de Ready California) para ayudar a las comunidades antes de que surja una emergencia con información práctica sobre recursos de preparación y mensajeros de confianza capaces de llegar a la gente donde se encuentre”.