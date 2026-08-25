NWS advierte del riesgo de incendios en el sur de California

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta por riesgo extremo de incendios en ciertas zonas del sur de California ante el pronóstico de temperaturas superiores a los 100°F (38°C) durante esta semana.

La alerta de bandera roja está en vigor desde las 10:00 a.m. de este martes y permanece activa hasta las 3:00 p.m. del viernes 28 de agosto.

High fire danger this week over most of the region. Red Flag Warnings in effect in the most at risk areas. #cawx pic.twitter.com/gl2mkWd9sC — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 24, 2026

Entre las regiones que comprende la alerta por riesgo de incendios se encuentran las montañas del condado de San Luis Obispo, las montañas del interior del condado de Santa Bárbara y las montañas del norte y del sur del condado de Ventura.

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Otras regiones bajo alerta son el Valle de Cuyama, el corredor de la Autopista Interestatal 5, las montañas occidentales de San Gabriel y el corredor de la Autopista 14.

“Existe un riesgo significativo de incendios con grandes columnas de humo, rápida propagación y comportamiento extremo del fuego”, dijo el NWS en su mensaje.

Según el NWS, la combinación de temperaturas superiores a los 100 °F, altitudes de mezcla muy elevadas de entre 12,000 y 20,000 pies, vientos fuertes, baja humedad y superficies con combustibles que se acercan a niveles críticos provocará el mayor riesgo de grandes incendios con rápida propagación.

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Las áreas con mayor peligro son las montañas del interior y las estribaciones adyacentes, así como el valle de Cuyama, que están bajo alerta de bandera roja.

“Hay antecedentes de grandes incendios con columnas de humo en esta época del año con condiciones climáticas y de combustibles similares, incluidos los incendios Bridge, Bobcat y Station“, agregó el Meteorológico Nacional.

De acuerdo con los pronósticos, se esperan registros de entre 98°F y 106°F (36.6°C y 41.1°C) en comunidades de las zonas bajas de las montañas y las estribaciones, con la presencia de vientos a una velocidad de entre 15 y 25 millas por hora (24 y 40 km/h), con ráfagas de 35 millas por hora (56 km/h).

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Según el NWS, los vientos más intensos se tendrán en los corredores de las carreteras 5 y 14, donde se esperan ráfagas cercanas a las 40 millas por hora (64 km/h) entre la noche del jueves y la mañana del viernes.

El riesgo de que detonen incendios se debe al ambiente con calor extremo, que se combina con terrenos con vegetación seca y baja humedad en ciertas regiones, lo que eleva el peligro de tener conflagraciones de rápida propagación.

Las autoridades advirtieron a los residentes que estuvieran preparados por la posible detonación de incendios de vegetación y por las posibles interrupciones en el servicio de electricidad, en la medida en que entren en vigor las medidas de seguridad pública.

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No estaba confirmado que Southern California Edison (SCE) lleve a cabo cortes de energía por motivos de seguridad pública en las zonas bajo bandera roja, ya que las decisiones dependerán de la evolución de las condiciones meteorológicas en tiempo real.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles anunció este lunes que desplegará personal y recursos en todo el condado para garantizar una respuesta rápida ante posibles incendios de vegetación.

El sur de California experimenta una ola de calor extremo, lo que marca el periodo con temperaturas más altas del verano. Cuando termine el mes, es probable que sea el julio y agosto combinados más calurosos registrados en Los Ángeles desde que comenzaron los registros en la década de 1870.

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