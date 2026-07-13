Calor extremo afecta al sur de California con temperaturas superiores a 100°F

El calor extremo, con temperaturas que alcanzan los tres dígitos, afecta esta semana a todo el sur de California, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La nueva ola de calor se combinará con un alto porcentaje de humedad, por lo que se esperan tormentas eléctricas en la región, para una semana inusualmente bochornosa.

??Warm temperatures are here to stay!!?



Heat Advisories are in effect today into next Tuesday for many areas away from the coast, followed by a widespread Extreme Heat Watch for Tuesday through Thursday next week (July 14-16). #LAheat #LAheatwave #CAwx pic.twitter.com/24PANCpGJF — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) July 8, 2026

El NWS emitió un nuevo aviso de calor extremo, vigente para este inicio de semana, con temperaturas por encima de los 90°F (32°C) en el sur de California.

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Sin embargo, el aviso se convertirá en una alerta por calor extremo este miércoles, debido a “condiciones peligrosamente calurosas con posibles temperaturas de entre 95°F y 105°F (35°C y 40°C)”.

A mitad de semana, las temperaturas extremas afectarán los valles, incluyendo Inland Empire, mientras que los condados de Los Ángeles y Orange pueden esperar, para este miércoles, registros cercanos a los 100°F.

La alta humedad que prevalece en la región genera las condiciones para que ocurran tormentas eléctricas a lo largo de la semana.

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De acuerdo con los especialistas del NWS, las probabilidades de que las tormentas alcancen a las comunidades costeras son bajas, mientras que en las zonas montañosas y desérticas se elevan hasta el 50%.

“Es posible que se produzcan algunas lluvias y tormentas eléctricas en las zonas del interior durante la tarde del lunes y este martes”, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

A lo largo de la costa, se espera una marea alta masiva durante la noche de este lunes, que podría causar inundaciones en zonas bajas.

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Las autoridades dijeron que las viviendas y los estacionamientos ubicados al sur del muelle, en el condado de Orange, podrían verse afectados por las inundaciones.

Los bañistas también deben tener precaución ante las peligrosas corrientes de resaca y las condiciones de intenso oleaje, que pueden alcanzar de 3 a 5 pies de altura.

Según los meteorólogos, las condiciones que prevalecerán en los próximos días podrían generar riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, por lo que instaron a los residentes a extremar las precauciones mientras permanezcan en espacios al aire libre.

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“Beba muchos líquidos, permanezca en habitaciones con aire acondicionado, evite la exposición al sol y manténgase en contacto con sus familiares y vecinos”, recomendaron.

El NWS también reiteró el cuidado que se debe tener para evitar dejar a los niños pequeños y a las mascotas en el interior de los vehículos sin la supervisión de una persona adulta.

La temperatura en el interior de los automóviles puede alcanzar niveles extremadamente peligrosos y letales en unos pocos minutos.

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