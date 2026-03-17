Ola de calor extremo afecta esta semana el sur de California

Una peligrosa ola de calor afecta desde este martes al sur de California, con registros récord para esta temporada del año que pueden alcanzar los tres dígitos en algunas regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó que el inusual fenómeno se extienda a lo largo de la semana, alcanzando sus temperaturas más altas este martes y miércoles.

This week will be exceptionally hot for March, meaning we will likely break daily records, and even some all time records for March. Here's a list of the current records for reference. Preliminary New records for Today: Burbank: 91, Woodland Hills: 97 pic.twitter.com/xeB2stsAR4 — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) March 16, 2026

Está vigente una alerta por calor extremo desde las 10:00 a.m. de este martes hasta las 8:00 p.m. del viernes, debido a que el NWS espera temperaturas de entre 96°F (35.5°C) y 104°F (40°C).

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Los meteorólogos advirtieron del enorme riesgo de casos de insolación, sobre todo entre residentes de comunidades alejadas de la costa, por lo que se pide que las personas beban abundante agua, eviten actividades al aire libre y permanezcan en espacios interiores con aire acondicionado.

El jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), Anthony Marrone, dijo que no se espera que la ola de calor esté acompañada de intensos vientos, que son un factor que contribuye a que ocurran y se propaguen incendios forestales.

“Es probable que no solo se rompan los récords de temperaturas diarias en toda la región, sino también las marcas de registros máximos para cualquier día de marzo. No todos los lugares romperán récords cada día, ni sus récords mensuales de marzo, pero la mayoría sí lo hará”, agregó el NWS.

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Después del miércoles, se espera que durante el resto de la semana los registros estén entre mediados de los 90°F (35°C) y por encima de los 100°F (38°C), con una mínima variación diaria. Se prevén temperaturas cálidas durante la noche, lo que limitará el alivio nocturno.

Los funcionarios del NWS reiteraron a los residentes la petición de evitar dejar a niños, adultos mayores ni mascotas en el interior de los automóviles bajo los rayos del sol.

Desde este lunes se ofrece el servicio de centros de enfriamiento disponibles para los residentes de Los Ángeles, así como en los condados del sur de California, con espacios con aire acondicionado, agua e información para prevenir enfermedades relacionadas con el calor extremo.

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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció que cientos de instalaciones municipales, incluyendo bibliotecas públicas y centros recreativos, sirven como lugares de refrigeración, algunos con horario extendido.

“No lo duden, refúgiense en un lugar con aire acondicionado y protéjanse“, expresó Bass en una conferencia de prensa.

Puede consultar los siguientes enlaces para localizar los centros de refrigeración disponibles en los condados del sur de California:

Los residentes deben estar preparados para identificar posibles enfermedades relacionadas con el calor extremo, que incluyen el agotamiento por calor y el golpe de calor, que pueden ocasionar un derrame cerebral.

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Los síntomas del agotamiento por calor son: mareos, sudoración excesiva, náuseas, vómitos, piel húmeda o pálida y pulso acelerado y débil.

Los síntomas del golpe de calor son: escasa sudoración, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, pulso acelerado y fuerte.

En caso de padecer síntomas relacionados con las enfermedades por calor, se recomienda trasladarse a un lugar más fresco y beber abundante agua. En caso de que los síntomas empeoren, lo mejor es buscar ayuda de los servicios de emergencia.

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