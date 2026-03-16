Centros de enfriamiento en Los Ángeles disponibles para residentes por ola de calor
La ciudad ofrece sitios de refrigeramiento para los residentes durante la semana de calor extremo; LAHSA dispone lugares para personas sin hogar en Skid Row
Centros de enfriamiento en la ciudad de Los Ángeles abren sus puertas a los residentes ante el impacto de una ola de calor peligrosa y sin precedentes que se extiende esta semana por la región.
Para contrarrestar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, están disponibles las bibliotecas, centros recreativos y otros lugares del condado de Los Ángeles para ofrecer un respiro de las altas temperaturas.
“Como exenfermera y asistente médica, sé de primera mano que este calor es algo que debe tomarse muy en serio, y me estoy asegurando de que la ciudad se prepare adecuadamente”, expresó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en un comunicado.
Sigue leyendo: Urgen en Los Ángeles a prepararse porque viene una fuerte ola de calor
“Cientos de instalaciones municipales, incluyendo bibliotecas y centros recreativos, están disponibles para los angelinos que necesiten refrescarse. No lo duden, busquen un lugar con aire acondicionado y protéjanse”, agregó la funcionaria.
De acuerdo con la Oficina de la Alcaldesa, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) monitorea las condiciones meteorológicas y está preparado para atender cualquier emergencia.
La oficina de Seguridad Pública de la Alcaldía mantiene una coordinación con el Departamento de Manejo de Emergencias y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para responder a la intensa ola de calor.
Sigue leyendo: Ola de calor intensa en el sur de California eleva las temperaturas a niveles récord
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó de un incremento de temperatura inusual para esta época del año, con el pronóstico de que este martes y miércoles sean los días más calurosos de la semana.
Una alerta por calor extremo estará vigente desde las 10:00 a. m. de este martes hasta las 8:00 p.m. del viernes.
Los funcionarios de la ciudad recomendaron a los residentes inscribirse para recibir alertas meteorológicas en NotifyLA en este enlace.
Sigue leyendo: El calor extremo de 2025 marca un hito histórico y profundiza desigualdades que afectan a los latinos
Para consultar las ubicaciones y horarios de los centros de enfriamiento disponibles en Los Ángeles —incluidos los espacios recreativos y parques— visita este enlace o llama al 3-1-1 para obtener más información.
También se pueden encontrar lugares de refrigeración en las librerías públicas. Para encontrar el más cercano a su hogar, consulte este sitio.
Para los residentes del Valle de San Fernando, del centro y sur de Los Ángeles, la ciudad dispuso los siguientes lugares exclusivamente para residentes y sus mascotas que busquen alivio del calor, en un horario extendido, de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Canoga Park Senior Citizen’s Center: 7326 Jordan Avenue.
- North Hollywood Senior Citizen Center: 5301 Tujunga Avenue.
- Pecan Recreation Center: 145 South Pecan Street, centro de Los Ángeles.
- Algin Sutton Recreation Center: 888 South Hoover Street.
El Departamento de Recreación y Parques informó que continuará operando las piscinas públicas y las zonas de juegos de agua en sus horarios habituales. Puede encontrar sus ubicaciones en este enlace.
Sigue leyendo: Autos calientes: Estados Unidos cierra 2025 con 35 muertes infantiles en vehículos
La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) considera la atención a los indigentes ante el calor extremo, con centros de enfriamiento disponibles.
Las personas sin techo pueden encontrar bebidas frías y permanecer a la sombra en las siguientes ubicaciones:
- Towne Avenue (entre 5th Street y 6th Street), al otro lado de la calle de ReFresh Spot.
- San Pedro Street, a mitad de la cuadra entre 6th Street y 7th Street.
- 5th Street y Maple Avenue.
ReFresh Spot (544 Towne Avenue) ofrece a las personas sin hogar de Skid Row acceso a agua potable, baños, duchas y lavandería, con servicio las 24 horas del día durante toda la semana y de forma gratuita.
Sigue leyendo:
· Ola de calor extrema afecta al oeste de EE.UU. y agrava incendios forestales
· Recursos desplegados en California para combatir incendios forestales
· Temperaturas extremas amenazan al sur de California