Centros de enfriamiento en Los Ángeles disponibles para residentes por ola de calor

Centros de enfriamiento en la ciudad de Los Ángeles abren sus puertas a los residentes ante el impacto de una ola de calor peligrosa y sin precedentes que se extiende esta semana por la región.

Para contrarrestar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, están disponibles las bibliotecas, centros recreativos y otros lugares del condado de Los Ángeles para ofrecer un respiro de las altas temperaturas.

As a former nurse and a physician assistant, I know firsthand that this heat is something to be treated extremely seriously, and I’m making sure the City is preparing accordingly.



Hundreds of City facilities, including libraries and recreation centers, are available for… pic.twitter.com/UlwNaqR8Fl — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) March 16, 2026

“Como exenfermera y asistente médica, sé de primera mano que este calor es algo que debe tomarse muy en serio, y me estoy asegurando de que la ciudad se prepare adecuadamente”, expresó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en un comunicado.

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“Cientos de instalaciones municipales, incluyendo bibliotecas y centros recreativos, están disponibles para los angelinos que necesiten refrescarse. No lo duden, busquen un lugar con aire acondicionado y protéjanse”, agregó la funcionaria.

De acuerdo con la Oficina de la Alcaldesa, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) monitorea las condiciones meteorológicas y está preparado para atender cualquier emergencia.

La oficina de Seguridad Pública de la Alcaldía mantiene una coordinación con el Departamento de Manejo de Emergencias y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para responder a la intensa ola de calor.

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó de un incremento de temperatura inusual para esta época del año, con el pronóstico de que este martes y miércoles sean los días más calurosos de la semana.

Una alerta por calor extremo estará vigente desde las 10:00 a. m. de este martes hasta las 8:00 p.m. del viernes.

Los funcionarios de la ciudad recomendaron a los residentes inscribirse para recibir alertas meteorológicas en NotifyLA en este enlace.

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Para consultar las ubicaciones y horarios de los centros de enfriamiento disponibles en Los Ángeles —incluidos los espacios recreativos y parques— visita este enlace o llama al 3-1-1 para obtener más información.

También se pueden encontrar lugares de refrigeración en las librerías públicas. Para encontrar el más cercano a su hogar, consulte este sitio.

Para los residentes del Valle de San Fernando, del centro y sur de Los Ángeles, la ciudad dispuso los siguientes lugares exclusivamente para residentes y sus mascotas que busquen alivio del calor, en un horario extendido, de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

Canoga Park Senior Citizen’s Center : 7326 Jordan Avenue.

: 7326 Jordan Avenue. North Hollywood Senior Citizen Center : 5301 Tujunga Avenue.

: 5301 Tujunga Avenue. Pecan Recreation Center : 145 South Pecan Street, centro de Los Ángeles.

: 145 South Pecan Street, centro de Los Ángeles. Algin Sutton Recreation Center: 888 South Hoover Street.

El Departamento de Recreación y Parques informó que continuará operando las piscinas públicas y las zonas de juegos de agua en sus horarios habituales. Puede encontrar sus ubicaciones en este enlace.

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La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) considera la atención a los indigentes ante el calor extremo, con centros de enfriamiento disponibles.

Las personas sin techo pueden encontrar bebidas frías y permanecer a la sombra en las siguientes ubicaciones:

Towne Avenue (entre 5th Street y 6th Street), al otro lado de la calle de ReFresh Spot.

(entre 5th Street y 6th Street), al otro lado de la calle de ReFresh Spot. San Pedro Street , a mitad de la cuadra entre 6th Street y 7th Street.

, a mitad de la cuadra entre 6th Street y 7th Street. 5th Street y Maple Avenue.

ReFresh Spot (544 Towne Avenue) ofrece a las personas sin hogar de Skid Row acceso a agua potable, baños, duchas y lavandería, con servicio las 24 horas del día durante toda la semana y de forma gratuita.

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