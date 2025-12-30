El calor extremo de 2025 marca un hito histórico y profundiza desigualdades que afectan a los latinos

Un reciente informe publicado por científicos de World Weather Attribution reveló que el año 2025 se perfila como uno de los más calurosos de la historia reciente, como consecuencia del cambio climático inducido por la actividad humana. Ante esto, la organización Climate Action Campaign, advirtió que se trata de una llamada de atención y criticó a la Administración de Donald Trump por la falta de políticas para combatir la crisis climática.

El análisis, que se dio a conocer poco después de un informe de NOAA que documentó calor récord y un mínimo histórico de hielo marino en el Ártico, alertaron que la continua quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), que liberan gases de efecto invernadero, calientan el planeta.

El aumento de temperaturas extremas evidencia la necesidad de liderazgo y políticas responsables para enfrentar la crisis climática. Crédito: Annika Hammerschlag | AP

Fenómenos extremos y costos humanos

Desde la perspectiva de organizaciones ambientalistas, el calor extremo registrado en 2025 tuvo consecuencias que van más allá de las estadísticas. Incendios forestales sin precedentes en California, inundaciones severas en Texas y episodios prolongados de calor en grandes ciudades dejaron daños materiales millonarios y víctimas mortales.

Margie Alt, directora de Climate Action Campaign, señaló que estos eventos son “recordatorios contundentes de la urgente necesidad de reducir la contaminación climática, invertir en energía limpia y enfrentar la crisis climática ahora”. A su juicio, el incremento de desastres evidencia la falta de preparación y de políticas públicas suficientes para mitigar sus efectos.

El calor extremo registrado en 2025 tuvo consecuencias que van más allá de las estadísticas. Crédito: Julio Cortez, File | AP

Críticas a la respuesta política

La organización también cuestionó el rumbo de la política climática federal. Alt advirtió que, durante el último año, la administración del presidente Donald Trump y los republicanos en el Congreso “convirtieron la negación climática en política oficial” y atacó a las agencias responsables de ayudar a los estadounidenses a prepararse y recuperarse de desastres cada vez más peligrosos.

Según la activista, estas decisiones han socavado la capacidad del país para prepararse y responder a emergencias climáticas cada vez más frecuentes y peligrosas, priorizando —dijo— los intereses de industrias contaminantes por encima de la seguridad de la población.

“El informe de hoy es una llamada de atención”, indicó.

Climate Action Campaign (CAC) es una coalición que impulsa acciones federales ambiciosas, duraderas y equitativas para enfrentar la crisis climática. Crédito: William Liang | AP

Impacto desproporcionado en comunidades latinas

Diversos estudios coinciden en que el calor extremo y el cambio climático afectan de manera desigual a la población latina en Estados Unidos. Casi la mitad de los latinos vive en estados con olas de calor recurrentes, muchas veces en zonas urbanas con escasos espacios verdes y mayor efecto de “isla de calor”.

Además, una proporción significativa de trabajadores latinos se desempeña en sectores al aire libre como la agricultura y la construcción, lo que incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. A esto se suman mayores tasas de asma infantil y problemas respiratorios, agravados por la contaminación del aire que suele intensificarse durante episodios de altas temperaturas.

Barreras para la resiliencia y la recuperación

Las organizaciones sociales también alertan sobre limitaciones estructurales que aumentan la vulnerabilidad de estas comunidades. El acceso restringido a aire acondicionado, atención médica, seguros y fondos de emergencia dificulta la adaptación y la recuperación tras desastres climáticos.

Para Climate Action Campaign, el escenario actual exige liderazgo político y una respuesta integral que reduzca emisiones, fortalezca la infraestructura y priorice a las poblaciones más expuestas. “La gente está alzando la voz y exigiendo que sus líderes hagan más para proteger a sus familias”, subrayó Alt. “Es hora de escuchar”.

