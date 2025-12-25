Autos calientes: Estados Unidos cierra 2025 con 35 muertes infantiles en vehículos

Estados Unidos concluye 2025 con una reducción en las muertes infantiles causadas por el calor extremo dentro de vehículos, pero sin lograr erradicar una de las tragedias más evitables de la seguridad infantil. Al menos 35 niños murieron este año por golpes de calor en autos, según los registros del portal Kids and Car Safety, una cifra inferior a las 41 muertes registradas en 2024, pero aún dolorosamente cercana al promedio histórico.

Desde que se inició el seguimiento sistemático en 1998, un promedio de casi 40 niños menores de 15 años muere cada año en Estados Unidos por insolación vehicular. El descenso observado en 2025 no representa un punto de inflexión definitivo, sino una variación dentro de una curva que se mantiene estable desde hace décadas.

Casi todos los estados han reportado al menos una muerte infantil por esta causa desde 1998. Crédito: Shutterstock

Las cifras que deja 2025

El balance anual confirma que el problema persiste en todo el país:

35 muertes infantiles por autos calientes en 2025, frente a 41 en 2024.

Promedio histórico: 37 muertes anuales desde 1998.

Récord negativo: 53 muertes en 2018 y 2019, los peores años registrados.

Casi todos los estados han reportado al menos una muerte infantil por esta causa desde 1998.

Más de 1,165 niños han muerto desde 1990, y al menos 7,500 sobrevivieron con distintos niveles de lesiones, según Kids and Car Safety.

El análisis de Jan Null, meteorólogo certificado y principal investigador del fenómeno para la Universidad Estatal de San José, indica que en más de la mitad de los casos el niño fue olvidado dentro del vehículo por un padre o cuidador, generalmente debido a cambios en la rutina o lapsos de memoria asociados al estrés cotidiano.

Cinco incidentes que marcaron el año

Aunque 2025 no registró episodios con múltiples víctimas simultáneas, cinco casos ilustraron con crudeza los patrones que se repiten año tras año:

Niño de 5 años muere tras ser olvidado en un auto caliente en Texas

La madre del niño, de 22 años, estaba “plenamente convencida” de que lo había dejado en la guardería antes de ir a trabajar a las 8:00 am. No fue sino hasta aproximadamente las 4:30 p.m., al final de su jornada laboral, que la mujer encontró al niño inconsciente en el automóvil.

Hombre de Louisiana dejó a su hija de un año en el vehículo tras consumir bebidas alcohólicas

Joseph Boatman, de 32 años, fue detenido tras supuestamente dejar a su hija atada en el asiento de un automóvil durante más de nueve horas en Madisonville, Louisiana. El hombre había consumido varias bebidas alcohólicas antes de recoger a la menor de la casa de un familiar.

Contratista del estado de Alabama olvidó a niño bajo su cuidado en un auto

Una trabajadora contratada por el estado de Alabama fue arrestada en relación con la muerte de Ke’Torrius “KJ” Starkes Jr., de 3 años, quien murió después de ser dejado sin supervisión en un automóvil durante varias horas en el sofocante calor del verano. La mujer era el responsable de llevarlo de la guardería a visitar a su padre. Tras la visita, olvidó regresar al pequeño a la guardería.

Dos niños hallados muertos tras ser olvidados por su madre en Texas

Una niña de 3 años y su hermano de 6 fueron encontrados sin vida dentro de un automóvil en el condado de Bexar, Texas. La madre, Tiona Islar, 28, dijo que se quedó dormida y que los halló en el vehículo horas después.

Madre adoptiva acusada por muerte de bebé tras dejarla en auto caliente en Carolina del Norte

Una mujer identificada como Djuna Bostick fue arrestada por cargos de homicidio involuntario y abuso infantil por negligencia tras la muerte de una bebé de 7 meses que habría sido dejada en el interior de una minivan expuesta a temperaturas extremas en Carolina del Norte.

El descenso de este año no responde a un cambio estructural, sino a una combinación de factores coyunturales y variaciones estadísticas. Crédito: Shutterstock

Un riesgo que no distingue regiones

Aunque las muertes por autos calientes se han registrado en todo el país, algunos estados concentran las tasas más altas desde 1998.

Louisiana encabeza la lista, con 36 muertes acumuladas y una tasa de 4,11 por cada 100,000 niños menores de 14 años. Mientras que Mississippi ocupa el segundo lugar, con 21 muertes y una tasa de 3,82, seguido por Oklahoma, con 29 fallecimientos desde 1998.

Completan los primeros lugares Arkansas y Alabama, estados donde junio, agosto y septiembre concentran la mayor cantidad de muertes. En Arizona, Phoenix representa más de un tercio de los casos estatales, mientras que Florida, pese a tener el segundo mayor número absoluto de muertes después de Texas, ocupa el séptimo lugar en tasa.

Estos datos refuerzan que el problema no es exclusivo del sur ni de las zonas más calurosas, sino que responde a una combinación de clima, hábitos y falta de prevención.

Por qué siguen ocurriendo estas muertes

Las investigaciones coinciden en tres causas principales:

Olvidos involuntarios

La mayoría de las muertes ocurre cuando un adulto simplemente olvida al niño dentro del vehículo, especialmente en contextos de estrés o cambios en la rutina diaria.

Acceso sin supervisión

Niños que juegan cerca de autos sin seguro y entran por su cuenta representan otro grupo significativo de víctimas.

Velocidad del calentamiento

Un vehículo puede volverse letal en minutos. Con una temperatura exterior de 22 °C, el interior puede alcanzar 47 °C en una hora, y el 80 % del aumento ocurre en los primeros 30 minutos. Se han documentado muertes incluso con temperaturas exteriores bajo cero.

¿Un descenso real o una pausa estadística?

Aunque 2025 cerró con menos muertes que el año anterior, expertos advierten que el comportamiento anual suele ser irregular. Tras los récords de 2018 y 2019, los números bajaron, pero nunca desaparecieron.

El descenso de este año no responde a un cambio estructural, sino a una combinación de factores coyunturales y variaciones estadísticas. Las campañas educativas y los sistemas de alerta en vehículos han aumentado, pero no son obligatorios en todos los modelos, lo que limita su impacto.

Sigue leyendo:

– Investigan muerte de niño de Alabama en auto caliente mientras estaba bajo custodia estatal.

– Niño de 5 años muere tras ser olvidado en un auto caliente en Texas: madre creía que estaba en la guardería.