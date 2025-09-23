Niños hallados sin vida en un auto caliente en Texas: la versión de la madre presenta “inconsistencias”

Las autoridades del condado de Bexar, Texas, investigan la muerte de una niña de 3 años y su hermano de 6 tras ser encontrados sin vida dentro de un automóvil el sábado por la tarde. La madre, Tiona Islar, 28, dijo que se quedó dormida y que los halló en el vehículo horas después; sin embargo, las autoridades dicen que hay “inconsistencias” en su relato.

El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, informó que la llamada de emergencia llegó alrededor de las 3:25 p. m. del sábado. Al acudir, un agente trató de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a ambos menores, pero no pudo salvarlos; fueron declarados muertos en el lugar.

La madre, identificada por la oficina del sheriff como Tiona Islar (28 años), relató a los investigadores que la última vez que vio a sus hijos fue cerca de las 10:00 a. m., que se quedó dormida y que aproximadamente a las 3:00 p. m. los encontró en el automóvil y los llevó a la casa, según declaró Salazar. Posteriormente, se llamó a emergencias.

Inconsistencias en la versión y detención

Salazar dijo públicamente que existen “inconsistencias con la historia” proporcionada por la mujer y que los investigadores aún no tienen claridad sobre las circunstancias que rodearon las muertes. Islar fue arrestada bajo cargos de lesiones a un niño; las autoridades la describieron como “en su mayoría cooperativa” durante el interrogatorio.

La pesquisa sigue abierta y las autoridades esperan el informe del médico forense para conocer la causa y la forma de las muertes, pasos que serán determinantes para el curso del caso y para eventuales cargos adicionales.

Riesgo de los vehículos calientes: cifras y advertencias

Las autoridades recordaron el peligro extremo que representa dejar a niños dentro de automóviles, especialmente con altas temperaturas. La organización KidsAndCars.org registra que, hasta la fecha, al menos 29 niños han muerto en coches calientes en Estados Unidos este año y 1.159 desde 1990.

“Cada segundo cuenta cuando se trata de un niño en un auto caliente”, advirtió el sheriff Salazar. Recomendó que, si se encuentra a un menor encerrado en un vehículo, se intente abrir la puerta de inmediato y, si está bloqueada, romper una ventana y rescatar al niño; luego se debe llamar al 911.

Sigue leyendo:

–Arrestan a madre en Florida por dejar a sus hijos en un auto caliente durante ola de calor

–Niño de 5 años muere tras ser olvidado en un auto caliente en Texas: madre creía que estaba en la guardería

–Autoridades investigan muerte de niña hallada en un auto caliente en Texas

