Residentes del sur de California deben prepararse para ola de calor extremo

Los residentes del sur de California deben estar preparados para una ola de calor extremo que se pronostica para esta semana en toda la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que una ola de calor inusual para el mes de marzo impactará desde este martes en el sur de California y que se prolongará, en algunos lugares, hasta el viernes.

Los especialistas del NWS dijeron que es probable que se registren récords de temperaturas máximas para esta temporada del año, en el mes de marzo más caluroso desde 1988, de acuerdo con las autoridades.

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El NWS pronosticó que el martes y el miércoles serán los días más calurosos de la semana con temperaturas más extremas.

“Las temperaturas en la costa alcanzarán los 80 °F (26 °C) y 90 °F (32 °C), mientras que en los valles llegarán a los 103 °F (39.4 °C). El miércoles habrá pocos cambios en las temperaturas, salvo un ligero descenso en las playas”, dijo el NWS.

Según el NWS, el fenómeno que ocurre esta semana podría ser uno de los episodios de calor más intenso para un mes de marzo, lo que puede ocasionar un alto riesgo de enfermedades relacionadas con el calor en toda la región.

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Desde las 10:00 a.m. de este lunes entra en vigor un aviso por calor extremo para una amplia parte de la costa de California, mientras que se mantiene vigente una alerta por calor extremo para una extensa parte del sur de California hasta el viernes 20 de marzo.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) emitió un recordatorio formal a los empleadores para que protejan a los trabajadores al aire libre que todavía no están aclimatados a condiciones tan extremas.

“Es posible que los trabajadores aún no estén aclimatados al calor intenso y que necesiten descansos e intervenciones adicionales. Asegúrese de que los trabajadores tengan sombra, agua y pausas para descansar”, dijo Cal/OSHA.

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Los residentes de la región deben beber mucha agua durante el día, incluso si no se tiene sed; se debe evitar la luz solar directa durante las horas de mayor intensidad del calor, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Hay que asegurarse de que se mantengan frescos los residentes mayores, los niños y quienes no tienen acceso al aire acondicionado.

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