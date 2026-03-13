Prepárense porque viene una fuerte ola de calor

En pleno invierno, el Servicio Nacional Meteorológico pronosticó una fuerte ola de calor para el sur de California, que traerá temperaturas mayores a los 90 grados en el centro de Los Ángeles y en las comunidades del Valle de San Fernando.

Para el centro angelino se pronostica que el termómetro alcance los 93 grados y para San Fernando, los 99 grados.

Se anticipa que la ola de calor que comenzó ayer jueves, se extenderá hasta el viernes a las 8 de la noche, y será por las tardes cuando se sienta más pesado.

La maestra Patricia Lozoya, quien se mueve en transporte público hacia la escuela donde da clases por la tarde en el Valle de San Fernando, dijo que el calor de la tarde del 12 de marzo, lo sintió muy fuerte.

“Lo bueno es que los camiones traen aire acondicionado; solo lo sufres mientras esperas en las paradas”, dijo.

Las inesperadas altas temperaturas son producto de una combinación de la alta presión con vientos provenientes del interior, según los meteorólogos.

En el área de las montañas, y el desierto, las temperaturas oscilarán entre los 80 y 88 grados.

En la costa del condado de Orange, la temperatura podría subirá hasta los 91 grados, y en los valles e interiores de Anaheim y Fullerton, rondará entre los 92 y 97.

En el condado de Riverside, en el área de Inland Empire alcanzará los 98 grados, y en Coachella Valley, hasta los los 99 grados.

En los valles e interiores como Ojai y Simi Valley del condado de Ventura, se registrarán temperaturas hasta de 96 grados, y más benignas para la costa entre 82 y 88.

A través de un comunicado el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles advirtió a la gente que eviten meterse al mar en las siguientes playas debido a la presencia de altos niveles de bacteria.

El Santa Monica Canyon Creek en la playa estatal Will Rogers, cerca de la Torre 18 de Will Rogers, a 100 yardas hacia el norte y el sur de la costa desde el arroyo

Santa Monica Pier, 100 yardas a lo largo de la costa, hacia arriba y hacia abajo desde el muelle

Drenaje pluvial Pico-Kenter en la playa de Santa Mónica, cerca de la Torre Sur 20 de Santa Mónica, a 100 yardas hacia el norte y hacia el sur de la costa con respecto al drenaje pluvial

Mothers Beach en Marina del Rey, toda el área de la playa

Leo Carrillo State Beach in Malibu, 100 yardas hacia arriba y hacia abajo de la costa, a partir de los baños públicos

Drenaje pluvial Pulga en la playa estatal Will Rogers, cerca de la Torre 5 de Will Rogers, a 100 yardas hacia el norte y el sur de la costa desde el drenaje

Drenaje pluvial de Castlerock en la playa del condado de Topanga, 100 yardas hacia arriba y hacia abajo de la costa desde el drenaje pluvial

Escondido Creek en la playa estatal de Escondido, a 100 yardas hacia arriba y hacia abajo de la costa desde el arroyo

El desagüe pluvial de Marie Canyon en Puerco Beach, 100 yardas hacia arriba y hacia abajo de la costa desde el desagüe.

Áreas de Playas seguras para disfrutar son:

Inner Cabrillo Beach en San Pedro

Drenaje pluvial de Herondo Street en Hermosa Beach, cerca de Hermosa Tower TK.

Las recomendaciones de Ready LA para protegerse del calor son:

Bebe suficiente agua, de dos a cuatro vasos cada hora durante los tiempos de calor excesivo

Evita el sol

Evita el ejercicio durante las horas de más calor

Presta atención a tus vecinos mayores y cualquiera que no tenga aire acondicionado

No dejes a tus mascotas ni personas en carros estacionados, así sea para un mandado rápido y aunque la ventana esté abierta.

Usa ropa suelta, de colores claros y un sombrero de ala ancha

Evita el alcohol porque causa deshidratación. Consumir alcohol dentro de las 24 horas previas a trabajar bajo el calor puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor.

Usa protección solar si necesitas estar en el sol

Si tienes aire acondicionado, pon el termómetro entre los 75 y 80 grados.

Verifica en el 2-1-1, los horarios y dónde están los centros de enfriamiento en tu ciudad y condado así como las bibliotecas públicas

Para mayor información visita: https://ready.lacounty.gov/heat/

Las piscinas y las zonas de juegos acuáticos son excelentes formas de aliviar el calor.

El Departamento de Relaciones Industriales de California (Cal/OSHA) exige por ley que los trabajadores que laboran a la intemperie, tiene derecho a recibir descansos, acceso a agua potable gratis, áreas con sombra para refrescarse con una temperatura máxima de 82 grados, y en las que se puedan sentar a descansar.