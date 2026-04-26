Superintendente de distrito escolar en el condado de Los Ángeles deja el cargo

El superintendente de un distrito escolar en el condado de Los Ángeles anunció su salida a partir de este lunes 27 de abril, según informó el sindicato que representa a los maestros, que están en huelga.

La Asociación de Educación de Little Lake (LLEA) dijo que el superintendente, Jonathan Vásquez, había anunciado previamente que dejaría el puesto en el verano.

El distrito escolar de Little Lake City no confirmó la dimisión del superintendente Vásquez tras el cierre de labores de las oficinas, el viernes 24 de abril.

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La huelga de los maestros del distrito escolar, que incluye escuelas en algunas áreas de las ciudades de Santa Fe Springs, Norwalk y Downey, comenzó el jueves 16 de abril, después de que el 94% de los miembros del sindicato votaron a favor de autorizarla.

“Han gastado millones de dólares en contratistas externos en lugar de invertir en nuestras aulas”, declaró la presidenta de LLEA, María Pilios, tras el inicio del paro laboral.

De acuerdo con los dirigentes sindicales, el conflicto se debe a los cambios propuestos en el sistema de salud a mitad de año, que podrían aumentar los costos mensuales de algunos empleados hasta en $1,400 dólares, lo que, según ellos, equivale a una reducción salarial.

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La Asociación de Educación de Little Lake también pelea por reducir el tamaño de las clases, además de obtener más apoyo para los programas de educación especial.

Los funcionarios del distrito escolar de Little Lake City informaron que la última ocasión que tuvieron pláticas con los representantes sindicales fue a las 10:00 a.m. del jueves 23 de abril, y que el distrito presentó “una propuesta escrita exhaustiva” a las 12:23 p.m. de ese día.

El distrito escolar de Little Lake City tiene poco menos de 3,700 estudiantes, distribuidos en siete escuelas primarias y dos escuelas secundarias.

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En una actualización informativa para la comunidad escolar, publicada el jueves por el distrito escolar, la propuesta incluye seis opciones de atención médica para los maestros, y el distrito se compromete a pagar entre el 85% y el 90%, según el plan.

Según el distrito escolar, de las opciones presentadas, en cinco de ellas se requieren clases con un mayor número de estudiantes.

El sindicato presentó al distrito escolar de Little Lake City su primera contrapropuesta a las 7:42 p.m. del jueves, mientras que a las 9:41 p.m., la Asociación de Educación de Little Lake se retiró de la mesa de negociación, de acuerdo con funcionarios escolares.

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Hasta este domingo, no se tiene información sobre una próxima negociación entre representantes del sindicato y funcionarios escolares.

Se espera que este lunes, el distrito escolar de Little Lake City confirme o desmienta la presunta salida de Jonathan Vásquez como superintendente.

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